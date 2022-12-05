Депутат Мажилиса Жамиля Нурманбетова предложила отказаться от использования месячного расчетного показателя (МРП), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Об этом Нурманбетова заявила во время заседания правительственного часа с участием министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой. Депутат предлагает перевести соцвыплаты исходя из единого показателя.

"Продолжается использование введенного еще на пороге независимости месячного расчетного показателя (МРП). Да, возможно он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Поэтому считаем целесообразным в перспективе перевести социальные выплаты исходя из единого показателя. Либо величины прожиточного минимума, либо - минимальной заработной платы", - заявила депутат на заседании правительственного часа в Мажилисе.

Она отметила, что отсутствие адекватных методик определения социальных параметров также вызывает озабоченность. Так, по словам Нурманбетовой, продовольственная инфляция за 10 месяцев этого года достигла порядка 20 процентов.

"То есть, заложенная для исчисления пенсий и пособий величина прожиточного минимума, уже не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами. Поэтому настоятельно рекомендуем министерству начать работу по совершенствованию методики исчисления прожиточного минимума", - заключила депутат.