На чемпионате мира по футболу в Катаре прошли еще два матча 1/8 финала, по результатам которых определилась вторая четвертьфинальная пара.

Дубль Килиана Мбаппе помог сборной Франции обыграть поляков и выйти в четвертьфинал чемпионата мира / Фото championat.com

В первом поединке победитель группы «D» сборная Франции играла с командой Польши, занявшей второе место в группе «С». Действующие чемпионы мира французы на групповом этапе разгромили сборную Австралии (4:1) и переиграли сборную Дании (2:1), уступив в третьем туре команде Туниса (0:1), а поляки обыграли сборную Саудовской Аравии (2:0), сыграли вничью с командой Мексики (0:0) и проиграли сборной Аргентины (0:2).

В первом тайме французы владели преимуществом и много атаковали, но на 38-й минуте едва не пропустили после прохода по левому флангу защитника сборной Польши Бартоша Берешиньски, прострела в центр штрафной площади и удара в упор полузащитника Петра Зелиньски. Голкипер сборной Франции Уго Льорис отбил мяч, потом защитники отбили еще два последовавших подряд удара. А за минуту до перерыва французский нападающий Оливье Жиру после паса в штрафную площадь Килиана Мбаппе оторвался от защитника и пробил точно в дальний угол ворот, забив свой 52-й мяч за национальную сборную и, обойдя Тьерри Анри, стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции - 1:0.

На 74-й минуте отличился уже сам Мбаппе, обработав мяч после паса Дембеле в штрафную площадь и послав его в верхний угол ворот. Он стал первым игроком в истории, забившим в возрасте до 24 лет 8 голов на чемпионатах мира. А на 90-й минуте Мбаппе оформил дубль, получив передачу с фланга от вышедшего на замену Маркуса Тюрама и обводящим ударом послав мяч в дальнюю «девятку» - 3:0. Полякам до финального свистка удалось забить гол престижа, когда на седьмой добавленной минуте в ворота сборной Франции был назначен пенальти за игру рукой защитником Деотшанкюлем Юпамекано. Правда, в первой попытке Льорис справился с ударом Роберта Левандовски, но при этом сразу несколько игроков сборной Франции пересекли линию штрафной площади раньше времени. Второй удар был точен.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал на третьем чемпионате мира подряд, а ее 23-летний нападающий Килиан Мбаппе забил в Катаре уже пять голов и возглавил гонку бомбардиров.

Во втором матче путевку в четвертьфинал разыграли победитель группы «В» сборная Англия и вышедшая со второго места группы «А» сборная Сенегала. Англичане, разгромив в группе сборные Ирана (6:2) и Уэльса (3:0), сыграли вничью с командой США (0:0), а сенегальцы, также одержавшие две победы - над сборными Эквадора (2:1) и Катара (3:1), проиграли команде Нидерландов (0:2).

Гол Букайо Сака стал для сборной Англии 12-м на чемпионате мира / Фото championat.com

В первые полчаса игры преимуществом владела лучшая команда Африки, создавшая два опасных момента. Но все в игре поменялось после 38-й минуте, когда быструю атаку сборной Англии завершил из района 11-метровой отметки Джордан Хендерсон, пробивший в нижний угол ворот. На третьей компенсированной минуте укрепил преимущество англичан Гарри Кейн, забивший свой первый гол на чемпионате мира. Во втором тайме 21-летний нападающий сборной Англии Букайо Сака сделал счет разгромным, сыграв на 57-й минуте на опережение и перебросив мяч над голкипером после прострела в штрафную площадь с левого фланга полузащитника Пила Фодена - 3:0. Этот гол стал для сборной Англии 12-м на чемпионате мира, что является повторением командного рекорда, установленного в 2018 году в России.

Вторую четвертьфинальную пару чемпионата мира составили чемпион мира 1966 года сборная Англии и чемпион мира 1998 и 2018 годов сборная Франции. Они разыграют путевку в полуфинал 10 декабря в матче, который станет первым между этими командами в рамках плей-офф чемпионатов мира.

Сегодня, 5 декабря, в Катаре пройдут очередные два матча 1/8 финала Япония - Хорватия (21:00) и Бразилия - Южная Корея (01:00), а их победители составят еще одну четвертьфинальную пару.