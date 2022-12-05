Общественный совет Талдыкоргана попросил вернуть улице Назарбаева прежнее название
5 декабря 2022, 10:12 | Общество
Соответствующие письма общественники направили в акимат и маслихат Жетысуской области, передает Informburo.kz.
Фото instagram.com/taldykorgan_qogamdyk_kenesi
Общественный совет Талдыкоргана попросил руководство Жетысуской области вернуть улице Назарбаева прежнее название Тауелсиздик, сообщается на странице совета в Instagram.
Соответствующие письма совет направил в акимат и маслихат Жетысуской области.
Улица Назарбаева протяжённостью 6,8 км – самая длинная в Талдыкоргане. Название в честь первого президента Казахстана она получила в марте 2019 года по инициативе городского совета ветеранов. Вдоль улицы располагаются несколько скверов и парк.
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