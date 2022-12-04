Рудненский «Горняк» после победы еще в середине ноября в первой встрече гостевого двухматчевого противостояния с «Номадом» пока не выигрывал в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги.

Опасный момент у ворот «Иртыша» / Фото vk.com/hkertis

После столичного клуба рудничане на своем льду не смогли переиграть «Актобе», дважды уступив - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) и 2:4 (1:0, 0:1, 1:3). Голами в составе «Горняка» в первом матче отметились оформивший дубль Оскар Юлбарисов и Евгений Степанов, а в повторной встрече отличились Максим Кунишников и Константин Пальмтаг.

После этих игр расположение рудненского клуба покинули защитник Виктор Ивашин, сыгравший 11 матчей и не отметившийся результативными действиями, и сыгравший 7 матчей вратарь Артем Скрынников. А пополнили состав «Горняка» 24-летний защитник Сергей Лазарев, являющийся воспитанником темиртауской школы хоккея и перешедший из атырауского «Бейбарыса», и воспитанник устькаменогорской хоккейной школы 22-летний голкипер Владислав Нурек.

Не принес очков рудничанам и выезд в Караганду к лидеру чемпионата «Сарыарке». В первом матче на шесть голов карагандинцев «Горняк» ответил единственной шайбой Евгения Степанова - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).

В большей половине повторной встречи рудничане держали нити игры в своих руках, долгое время лидировав в матче, но удержать свое преимущество не смогли. На 14-й минуте «Горняк» повел в счете и тут же закрепил свое преимущество. Вначале взятие ворот, реализовав большинство, оформил Вячеслав Шарипов после передач Александра Нурека и Дениса Гурьева, а спустя 18 секунд отличился Никита Харькин, которому ассистировали Евгений Степанов и Дмитрий Селютин. Но в начале последней минуты первого периода Никита Клещенко забросил первую ответную шайбу, а за секунду до перерыва Кирилл Беляев сравнял счет - 2:2.

Не исходе первой минуты второго периода Гурьев после паса Нурека вновь вывел «Горняк» вперед, а сразу после середины игрового отрезка после передач Харькина и Степанова Селютин сделал отрыв гостей более комфортным. Но за три минуты до второго перерыва Александр Ананичев сократил отставание «Сарыарки» до минимума - 3:4.

В середине заключительного периода нападающий карагандинского клуба Антон Злобин, реализовав численный перевес своей команды, сравнял счет, а через три минуты Андрей Лагунов впервые в матче вывел «Сарыарку» вперед. Счет в поединке больше не изменился - 5:4 (2:2, 1:2, 2:0).

Свою выездную серию «Горняк» продолжил в Павлодаре, где провел первый матч второго в сезоне противостояния против «Иртыша». В Рудном хозяева дважды переиграли павлодарский клуб - 4:3 ОТ и 7:3. К матчам в Павлодаре «Горняк» подошел с 22 набранными в 26 матчах очками, занимая восьмую строчку в турнирной таблице. «Иртыш», проведя на две встречи меньше, набрал 19 очков и находился на десятом месте.

Борьбу за шайбу ведут нападающий «Горняка» Дмитрий Селютин и защитник «Иртыша» Егор Сагайдак / Фото vk.com/hkertis

Первый период встречи завершился с минимальным преимуществом в счете хозяев площадки, а единственную шайбу на 17-й минуте забросил нападающий «Иртыша» Юсуп Асуханов, когда в составе рудничан всего третью секунду из своего двухминутного штрафа за блокировку отбывал Арслан Ямалов.

Нападающий «Горняка» сумел реабилитироваться, забросив ответную шайбу на 31-й минуте. Ассистентом в этом моменте и девятый раз в сезоне выступил Денис Гурьев. А больше ни в основное время, ни в овертайме команды забросить не смогли. В серии же послематчевых буллитов победу одержал «Иртыш» - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). А набранное «Горняком» одно очко за поражение не в основное время стало для него единственным приобретением в последних шести матчах.

Сегодня состоится повторный поединок между «Иртышом» и «Горняком».