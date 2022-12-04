На продолжающемся в Катаре чемпионате мира по футболу состоялись первые два матча 1/8 финала, по результатам которых определилась первая четвертьфинальная пара.

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис в матче со сборной США сделал две голевые передачи и забил один гол / Фото championat.com

В первом матче плей-офф встретились победитель группы «А» сборная Нидерландов и занявшая в группе «В» второе место сборная США. Нидерландцы на групповом этапе забили по два безответных мяча сборным Сенегала и Катара, а также сыграли вничью с командой Эквадора (1:1). Американская же сборная одержала победу с минимальным счетом над командой Ирана и завершила вничью поединки с победителем группы сборной Англии (0:0) и аутсайдером - сборной Уэльса (1:1).

Встречу 1/8 финала активно начали американцы, но на 10-й минуте нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай после прострела своего защитника Дензела Думфриса в касание низом пробил в угол ворот и открыл счет. В компенсированное время еще один прострел Думфриса от правого края штрафной площади ударом с ходу из района 11-метровой отметки результативно замкнул набежавший защитник Дейли Блинд.

За 15 минут до окончания основного времени интригу в матч вернул нападающий сборной США Хаджи Райт, по замысловатой траектории отправивший мяч в дальний угол ворот после передачи низом справа полузащитника Кристиана Пулишича. Но через пять минут Думфрис от правого угла вратарской площадки с лета переправил мяч в сетку ворот после подачи с левого фланга Блинда, поставив точку в матче, а сборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира, продлив свою рекордную беспроигрышную серию на чемпионатах мира до 11 матчей (три ничьих, восемь побед).

Во втором матче 1/8 финала путевку в четвертьфинал разыграли сборные Аргентины и Австралии. Аргентинцы стали победителями группы «С», сенсационно уступив на старте сборной Саудовской Аравии (1:2), а затем переиграв с одинаковым счетом (2:0) команды Мексики и Польши. Австралийцы вышли в плей-офф со второго места в группе «D», разгромно уступив победителю группы сборной Франции (1:4) и одержав победы с минимальным счетом над командами Туниса и Дании.

Гол Лионеля Месси помог сборной Аргентины обыграть команду Австралии и выйти в четвертьфинал чемпионата мира / Фото championat.com

В первом тайме команды создали на двоих всего один голевой момент. На 35-й минуте проводивший свой тысячный матч в карьере капитан сборной Аргентины Лионель Месси выполнил навес с правого фланга со штрафного удара, а потом быстро подключился к разыгрываемой своей командой комбинации и после передачи защитника Николаса Отаменди пробил низом в дальний угол ворот, забив свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира, ставший девятым на чемпионатах.

Спустя 12 минут после начала второго тайма голкипер сборной Австралии Мэтью Райан после передачи назад попытался переиграть находившихся рядом двух аргентинских игроков, но потерял мяч, а перехвативший его нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес точно пробил в дальний угол ворот, удвоив преимущество своей команды. На 77-й минуте нападающий сборной Австралии Крейг Гудвин, к которому отлетел мяч после навеса с левого фланга, пробил по воротам. Попав в Энцо Фернандеса, мяч изменил траекторию и влетел в правый угол ворот, а гол автоматически превратился в автогол аргентинского защитника - 2:1. На последней компенсированной минуте аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес не дал матчу продолжиться в дополнительное время, отбив удар из района правого угла вратарской площадки вышедшего на замену австралийского нападающего Гаранга Куола.

Таким образом сборная Аргентины стала соперником сборной Нидерландов по четвертьфинальному матчу, который состоится 9 декабря.

Сегодня в Катаре пройдут еще два матча 1/8 финала: Франция - Польша (21:00) и Англия - Сенегал (01:00), победители которых составят вторую четвертьфинальную пару.