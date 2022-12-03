Матчами в группах «G» и «H» завершился групповой этап чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборные Аргентины и Португалии преодолели групповой этап, а Лионель Месси и Криштиану Роналду смогут сыграть между собой только в финале / Фото championat.com

В группе «G» в заключительных матчах на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле встречались сборные Бразилии и Камеруна, а в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» играли команды Сербии и Швейцарии.

Бразильцы уже гарантировали себе выход в плей-офф после двух побед над сборными Швейцарии (1:0) и Сербии (2:0) и вышли на матч резервным составом.

Создав три опаснейших момента в компенсированное к первому тайму время, команды ушли на перерыв при счете 0:0. А единственный гол в этом матче забил нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар, принесший на второй минуте добавленного времени первую победу своей сборной.

Сборная же Бразилии потерпела первое поражение, но стала победителем своей группы на 11-м чемпионате мира подряд. А вышедший на поле ее составе защитник Дани Алвес в возрасте 39 лет, 6 месяцев и 27 дней стал самым возрастным бразильским игроком в истории турнира.

Имевшую в своем активе лишь одно очко после ничьи с камерунцами (3:3) сборную Сербии в поединке со швейцарцами, победивших с минимальным счетом тех же камерунцев, устраивала только победа.

На 20-й минуте нападающий сборной Швейцарии Шердан Шакири после двух рикошетов от сербского защитника Страхини Павловича послал мяч в сетку ворот мимо дезориентированного голкипера Вани Милинкович-Савича, забив на третьем своем чемпионате мира подряд.

Через шесть минут Александр Митрович сравнял счет, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сборную Сербии вперед. Но перед самым перерывом Брил Эмболо сравнял счет. В начале второго тайма ошибка все того же Павловича привела к третьему голу в ворота сербов - отличился Ремо Фройлер.

Так провалы в обороне и по три пропущенных мяча в двух матчах лишили сербскую сборную выхода из группы на четвертом чемпионате мира подряд, а сборная Швейцарии наоборот вышла в плей-офф на последних пяти крупных турнирах подряд - двух чемпионатах Европы и трех чемпионатах мира.

В группе «Н» выход в плей-офф чемпионата мира досрочно обеспечила себе сборная Португалии, победив команды Уругвая (2:0) и Ганы (3:2). На стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне она встречалась со сборной Южной Кореи, у которой было всего одно набранное очко за ничью с уругвайцами (0:0) и самое сложное положение в группе.

Да и заключительная встреча в группе началась с пропущенного на 5-й минуте гола, когда португальский нападающий Рикарду Орта замкнул прострел с правого фланга своего защитника Диагу Дало. Но на 27-й минуте южнокорейский защитник Ким Юнь Квон сравнял счет при розыгрыше углового удара.

Гол нападающего сборной Южной Кореи Хвана Хи Чана в дополнительное время в мате с португальцами вывел команду в плей-офф / Фото championat.com

Практически до конца матча португальцы больше владели мячом, но уступали корейским футболистам по количеству ударов, один из которых уже в добавленное время завершился голом вышедшего на замену нападающего Хвана Хи Чана. Этот гол вывел сборную Южной Кореи в третий раз в ее истории в плей-офф чемпионата мира, а сборная Португалии впервые в своей истории проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счет.

Нападающей же сборной Португалии Криштиану Роналду отметился в этом матче еще двумя достижениями, став первым игроком в истории, сыгравшим 20 и более матчей и на чемпионатах мира (20), и на чемпионатах Европы (25), а также став первым футболистом, который нанес 100 ударов по воротам соперников на чемпионатах мира.

Как и сборная Южной Кореи, 4 очка набрала в группе «Н» и команда Уругвая, встречавшаяся на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре с набравшей три очка после победы над южнокорейской сборной командой Ганы, которой для выхода из группы достаточно было бы и ничьей.

Ганский форвард Андре Айю не реализовал пенальти, а сборная Ганы, уступив уругвайцам, покинула чемпионат мира / Фото championat.com

Команды уже встречались на чемпионате мира в 2010 году в четвертьфинале, и тогда на последней минуте дополнительного времени ганцы не реализовали пенальти за игру рукой уругвайским защитником и уступили в серии послематчевых пенальти. Двенадцать лет спустя в Катаре сборная Ганы тоже заработала пенальти. На этот раз на 16-й минуте, когда отбивший мяч перед собой голкипер сборной Уругвая Серхио Рочет сбил ганского полузащитника Мохаммеда Кудуса. И на этот раз пенальти забить не удалось - Рочет отразил удар Андре Айю.

После этого сборная Уругвая перехватила инициативу и последней из всех сборных на чемпионате мира открыла счет своим голам. Ее нападающий Хиорхьян де Арраскаета, забив на 26-й и 32-й минутах, оформил дубль. Однако пройти дальше уругвайцам не позволила разница голов - 2:2 у них и 4:4 у южнокорейской сборной. И сборная Уругвая не вышел в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года.

Таким образом, определились все пары 1/8 финала чемпионата мира. Эта стадия плей-офф стартует уже сегодня, 3 декабря, матчами Нидерланды - США и Аргентина – Австралия, которые начнутся соответственно в 21:00 и 01:00.

Завтра пройдут игры Франция - Польша (21:00) и Англия - Сенегал (01:00), в понедельник, 5 декабря, состоятся матчи Япония - Хорватия (21:00) и Бразилия - Южная Корея (01:00), а последние путевки в четвертьфинал будут разыграны 6 декабря в поединках Марокко - Испания (21:00) и Португалия - Швейцария (01:00).