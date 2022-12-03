В Уральске прошёл чемпионат Казахстана по грэпплингу UWW - спортивной борьбе с болевыми, бросками и удушающими приёмами. Среди команд 16-ти областей сборная Костанайской области заняла первое место.

Сборная Костанайской области по грэпплингу UWW

Отличную борьбу показал костанайский тренер Рамазан КУСАИНОВ, забрав золото в категории до 94 кг в но ги (борьба без кимоно) и бронзу в категории ги (борьба в кимоно).

- Первую схватку завершил досрочно болевым приёмом рычаг локтя, у второго соперника выиграл по баллам, третьего победил рычагом колена, ещё одного - воздействием на кисть (болевой приём), - поделился с «НГ» чемпион Казахстана Рамазан Кусаинов.

Отличные выступления показали Адлан Мадаев (до 77 кг) и Азамат Сарбасов (в весе до 84 кг).

В первый день Мадаев удостоился бронзы в категории но ги, но во второй день подтвердил звание чемпиона РК по грэпплингу, завоёванное им ранее. Сарабасов также подтвердил своё чемпионство в категории ги, а в но ги удостоился серебра.

Две золотых медали у лисаковчанки Асель Кабдыгалымовой в категории до 90 кг. Первое место в весе до 130 кг в разделе но ги занял Талгат Жиентаев. Меиржан Сабигин принёс сборной бронзовую медаль в категории ги до 130 кг, а Замира Болотова в весе до 58 кг получила две бронзовые медали.

Спортсмен Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY, судья чемпионата РК по грэпплингу UWW Дмитрий Петренко

- Общий уровень конкуренции очень высокий. По итогам двух дней мы чемпионы Казахстана в командном зачёте, - подчеркнул спортсмен Академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY QOSTANAI, судья чемпионата Казахстана по грэпплингу UWW Дмитрий ПЕТРЕНКО.

Впечатляющие схватки продемонстрировал 18-летний тяжеловес Рамазан Абдрахимов, взявший золото в категории до 100 кг разделе но ги. Буквально каждая схватка Абдрахимова проходила будто по учебнику. Позиционная работа, а также болевые и удушающие приемы многих не оставили равнодушными.

Сборная Костанайской области в категории ги (борьба в кимоно) по итогам второго дня

- Очень рады, что смогли подтвердить успех прошлых чемпионатов РК. Приятно видеть, что плодотворная работа каждого спортсмена и тренерского состава приносит свои плоды, - подытожил старший тренер Костанайской области и глава Ассоциации боевых искусств области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

В чемпионате Казахстана приняли участие более 400 борцов.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области