Приток населения в Костанайский район спровоцировал потребность граждан в земельных участках - как для строительства жилых, коммерческих объектов, так и для ведения сельскохозяйственной деятельности. Связанные с этим проблемы обсуждали сегодня, 2 декабря, на заседании областной межведомственной рабочей группы.

Ерлан Гутов (справа)

- С октября 2020 года граждане и юридические лица могут получить земельные участки в землепользование посредством получения соответствующей государственной услуги, - пояснил прокурор Костанайской районной прокуратуры Ерлан ГУТОВ. - Услуга должна быть доступной и качественной. Между тем прокуратурой района за последние 2 года выявлялись факты некачественного оказания государственных услуг и признаки бюрократизма, выраженные в отказах в предоставлении гражданам земельных участков.

В июне 2022 года на земельной комиссии рассмотрели заявление Ильяса Жакупова о предоставлении участка в СО "Притобольский" во временное землепользование для садоводства. И отказали - на том основании, что участок находится в водоохранной полосе. Причем с запросом в бассейновую инспекцию комиссия не обращалась.

- Заявитель получил отказ, и у него, как и у многих других, возникло убеждение, что земельные участки невозможно получить в водоохранной и в санитарно-защитной зоне, установленной генеральными планами , - отметил Гутов. - Между тем прокуратурой района в сентябре этого года выявлены 18 фактов, когда местные исполнительные органы предоставляли такие земельные участки отдельным гражданам в землепользование без согласования с уполномоченными органами. По данным фактам внесен акт надзора и находится на исполнении в отделе земельных отношений. Данные обстоятельства указывают на то, что при оказании государственной услуги всё-таки допускается бюрократизм и волокита. Такие действия порождают неоднократные жалобы и решения судов не в пользу государственных органов.

Председатель ОЮЛ "АСПреДКО" Валентина ШМОНИНА добавила - согласно новому проекту, ширина водоохранной зоны увеличится на 600 м, что может привести к еще большим трудностям.

Валентина Шмонина (справа)

- К нам тоже обратился предприниматель, которому отказали в предоставлении земельного участка, мотивируя его местонахождением в водоохранной зоне, - пояснила она. - Между тем, по истинным основаниям, установленным Земельным, Водным законодательством, законодательством о госуслугах, и по сведениям местного уполномоченного органа по водным ресурсам, земельный участок находится в водоохранной зоне поверхностного водного объекта реки Тобол. Препятствий для предоставления услугополучателю испрашиваемого земельного участка, находящегося в водоохраной зоне реки Тобол, по Костанайскому району не имеется. По факту этих нарушений нами направлено обращение на их устранение и о привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Шмонина отметила, что изменено Приложение 1 к постановлению, устанавливающему сплошную водоохранную зону на водных объектах в границах Костанайской области, включая реку Тобол. В частности, в этих изменениях не прописано установление на объектах участков водоохранной зоны и полосы в её пределах по длине, площади и по её протяжённости, предусматривая только ширину зоны и полосы.

По не вступившему в силу проекту ширина водоохранной зоны в Костанайской области имеет внушительный диапазон ширины - от 40 м до 1 600 м, то есть 1 560 м.

- По существующему 344-му постановлению предельная ширина водоохранной зоны в Костанайской области - 1 000 м, - уточнила Шмонина. - С учётом приведённых трудностей в испрашивании земли в водоохранной зоне увеличение ее предельной ширины с 1 000 м до 1 600 м, то сть на 600 м, может повлечь усугубление этой проблемы. Установление сплошной водоохранной полосы таит в себе скрытую госуслугу, что являтся отдельным вопросом для рассмотрения.

Председатель МВРГ, руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ отметил, что нужно исходить из принципа разумности объективности.

Асахт Искендиров (в центре)

- Конечно нужен индивидуальный подход, - сказал Искендиров. - Бывают случаи, когда предприниматель ставит дамбу на своем участке. И от того, что сегодня один захотел построить коттедж на 10 сотках, завтра затопит половину Заречного. Такого не должно быть. И штат сотрудников отдела земельных отношений Костанайского района нужно увеличивать.

Участники констатировали, что по разным видам нарушений основная часть приходится именно на сферу земельных отношений. Это связано с малым штатом сотрудников и отсутствием компетентных специалистов.

Кадры из видеотрансляции