Сегодня, 2 декабря, на внеочередной сессии седьмого созыва маслихата удостоверение депутата получил директор филиала АО «Народный банк Казахстана». Таким образом мандат от партии «Аманат», принадлежавший генеральному директору ТОО «Жас канат 2006» Кайрату Маишеву, перестал быть вакантным.

Кадр из трансляции сессии

Маишев покинул маслихат в связи с тем, что вышел из политической партии «Аманат», правопреемницы партии «Нур Отан», от которой избирался.

Кайрат Маишев / Фото inform.kz

Нового депутата - Ивана Скородиевского - секретарь областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ представил коротко, как «известного и уважаемого человека».

Иван Скородиевский / Фото lyubimiigorod.ru

Банкир участвовал в 2020 году в нуротановских праймериз, внутрипартийных выборах, и сам о себе говорил: «Я вырос в семье потомственных железнодорожников на маленькой станции, в 30-ти километрах от большого города. С 18 лет работал путейцем, одновременно учился в университете и зарабатывал на оплату обучения. Спустя двадцать лет я управляю крупной финансовой структурой. Между этими пунктами – годы и огромный жизненный опыт...».

Депутатская команда седьмого созыва начала работу в январе 2021 года. С тех пор маслихат, как говорилось на сессии, покинули, кроме Кайрата Маишева, 5 человек: умер Жетес Амантаев (партия «Ауыл»), Алма Дощанова в связи с выездом за пределы области (партия «Аманат»), Дастан Жумабаев тоже в связи в связи с выездом (партия «Ак Жол»), Бахытжан Батырбеков в связи с выходом из партии («Ауыл»), Динара Шукижанова в связи с выходом из партии («Аманат»).