После заключительных матчей в группах «E» и «F» на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу стали известны 14 участников 1/8 финала.

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг и первая в истории мужских чемпионатов мира главный арбитр женщина Стефани Фраппар / Фото championat.com

В группе «E» шансы на выход в плей-офф после двух туров не потеряла ни одна из команд. На стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре четырехкратный чемпион мира сборная Германии встречалась с командой Коста-Рики, чей лучший результат на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал в 2014 году. Этот матч впервые на мужском чемпионате обслуживала женская бригада судей во главе с арбитром из Франции Стефани Фраппар, которой ассистировали Неуза Инес Бакк из Бразилии и Карен Ханетт Диас Медина из Мексики.

Сенсационно проигравшие на старте японской сборной (1:2) и сыгравшие вничью с командой Испании (1:1) немцы открыли счет уже на 10-й минуте после того, как Серж Гнабри головой замкнул с линии вратарской площадки подачу с левого фланга Давида Раума. Больше оборонявшиеся в первом тайме костариканцы, разгромно уступившие на старте сборной Испании (0:7), но имевшие в активе три очка за победу над сборной Японии (1:0), второй тайм начала активней. И на 58-й минуте полузащитник Ельцин Техеда добил мяч в ворота 36-летнего Мануэля Нойера, проводившего рекордный для голкиперов 19-й матч на чемпионатах мира. После этого дважды Джамал Мусиала и один раз Антонио Рюдигер попадали в штангу ворот сборной Коста-Рики, но на 70-й минуте при розыгрыше штрафного удара у ворот команды Германии костариканский защитник Хуан Варгас в падении протолкнул мяч в сетку ворот и вывел свою сборную вперед.

Через три минуты вышедший на замену немецкий полузащитник Кай Хаверц сравнял счет, а на 85-й минуте он же вывел сборную Германии вперед. На первой добавленной минуте нападающий немецкой сборной Никлас Фюллькруг довел счет до 4:2.

Однако для выхода в плей-офф сборной Германии надо было еще забивать и забивать, потому что в параллельном матче сборная Японии одержала волевую победу над испанцами.

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отличился в своих первых трех матчах чемпионата мира / Фото championat.com

В матче в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» счет открыли чемпионы мира 2010 года испанцы, в составе которых на 12-й минуте отличился Альваро Мората, забивший в третьем матче подряд на своем первом чемпионате мира. Сборная Японии ответила в начале второго тайма двумя голами в исполнении Рицу Доана и Ао Танаки и, одержав на групповом этапе волевые победы над двумя чемпионами мира, вышла в плей-офф с первого места. Сборная Испании вышла из группы со второго места, а сборная Германии после «золота» 2014 года не смогла выйти из группы на втором чемпионате мира подряд.

В группе «F» потерпевшая два поражения и досрочно потерявшая шансы на выход в плей-офф сборная Канады свой заключительный матч на чемпионате мира проводила с командой Марокко, сыгравшей вничью с хорватами (0:0) и сенсационно переигравшей бельгийцев (2:0).

На 4-й минуте вышедший за пределы штрафной площади голкипер сборной Канады выбил мяч на марокканского полузащитника Хакима Зиеша, который отправил его в пустые ворота. А в середине первого тайма убежавший от защитников Юссеф Эн-Несири поразил нижний угол канадских ворот. Перед перерывом Наиф Агер срезал мяч в свои ворота, а счет - 2:1 во втором тайме не изменился.

Набрав семь очков, сборная Марокко впервые с 1994 года пробилась в 1/8 финала с первого места.

Судьба второй путевки в плей-офф решалась в параллельном матче, где играли действующие серебряный и бронзовый призеры чемпионата мира соответственно сборные Хорватии и Бельгии. Сборной Хорватии, одержавшей волевую победу над канадцами (4:1), достаточно было сыграть вничью. И она этого добилась, а нулевая ничья стала второй для хорватов и шестой на чемпионате мира. Сборная же Бельгии последний раз не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года. Ее голкипер Тибо Куртуа провел свой 100-й матч в карьере в составе национальной команды и 50-й, в котором сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В 1/8 финала 5 декабря сборная Японии сыграет со сборной Хорватии, а 6 декабря пройдет матч Марокко - Испания.

Сегодня, 2 декабря, пройдут заключительные поединки группового этапа чемпионата мира. В группе «Н» будут сыграны матчи Гана - Уругвай и Португалия - Южная Корея, а в группе «G» - Сербия - Швейцария и Бразилия - Камерун. При этом сборные Португалии и Бразилии досрочно вышли в 1/8 финала.