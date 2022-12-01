Уголовное дело в отношении руководителя отдела социальных учреждений управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Маидашаш ЖУМАГАЛИ, ее дочери Камилы БИМЕНДИНОЙ, владелицы частного пансионата "Забота" в Астане, и директора Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамиры АБЕЛЬДИНОВОЙ продолжили рассматривать в суде сегодня, 1 декабря.

Согласно материалам дела, Жумагали решила помочь дочери, которая не могла найти сотрудницу для своего столичного пансионата. В частности, для стирки белья, ухода за больными. Жумагали попросила Абельдинову найти среди пациентов Пешковского центра подходящую пациентку. Абельдинова подыскала недееспособную М, у которой нет родственников. Для нее подготовили фиктивное письмо о том, что ее якобы на три месяца забирают в Астану знакомые. После этого М. вывезли в столичный пансионат, где она работала, но в итоге сбежала. Бимендина обратилась в полицию Астаны, которая вместе с волонтерами нашла сбежавшую М. А затем Бимендина по-тихому вернула пациентку в Пешковку.

Директор Лисаковского интерната для психоневрологических больных Курмангазы МАМБЕТ пояснил суду, что Жумагали написала ему в Telegram сообщение: "Привези три упаковки подгузников".

- Денег у меня на них не было, поэтому я взял две пачки из Лисаковского интерната, предназначенных для больных, - рассказал свидетель. - Когда передал ей, она сказала, что нужна еще одна пачка. Я ее достал и привез в Костанай. Передавал прямо возле здания управления занятости. Позже, когда получил зарплату, купил подгузники и вернул в интернат, потратил более 36 000 тенге.

По словам Мамбета, сначала он подумал, что подгузники нужны для другого интерната и Жумагали их вернет. Но потом понял, что она передала их дочери в Астану и даже не собиралась возвращать.

- Она попросила вас дать эти подгузники или потребовала? - поинтересовался государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - И могли вы ей отказать?

- Сообщение было составлено в форме требования, отказать я не мог, потому что боялся потерять работу, - ответил свидетель.

Много вопросов о передаче подгузников задал адвокат Бимендиной Юрий СОКОЛОВ.

- Жумагали вам указала, что нужно взять подгузники из интерната, или вы сами их взяли? - спросил адвокат.

- Нет, она не давала указания взять из интерната, я сам их там взял, - ответил Мамбет.

- За что вы передали подгузники Жумагали? - задал новый вопрос Соколов.

- Я уже пояснял, что подумал, что она хочет восполнить потребности в другом интернате, но потом понял, что это не так, - повторил свидетель.

Соколов попросил огласить данные очной ставки Мамбет и Жумагали "в связи с существенными расхождениями". На очной ставке Мамбет утверждал, что Жумагали предложила ему должность директора Лисаковского интерната, поэтому в благодарность он передал подгузники.

- Она действительно предложила поставить меня на эту должность, но я не считал, что должен отблагодарить ее.

- Все-таки подгузники вы передали ей по требованию, в долг или в благодарность? - настойчиво интересовался Юрий Соколов.

- Все-таки по требованию, - уточнил свидетель. - Как бы расценили SMS "Привези три упаковки подгузников"?

В суде также допросили врача-психиатра Пешковского интерната Радуса ГАВРИЛОЯ. Он ответил на вопросы, связанные с пребыванием недееспособной М. в пансионате Астаны.

- У недееспособной М. словарный запас около 50 слов, - сообщил он. - В Пешковку она вернулась (из пансионата - "НГ") в синяках. Были ли они связаны с насильственными действиями сексуального характера, сказать не могу. На вопросы она отвечала, что ее била тетя, но кормили хорошо. Что она делала в Астане, я не спрашивал.

- Насколько достоверной была информация о том, что ее били, с учетом состояния М.? - спросил адвокат Жумагали Олег ШЕМЕЛИН.

- Она недееспособная, общается больше жестами, - ответил врач-психиатр. - Конечно, она сегодня может сказать одно, завтра - другое.

Заместитель руководителя управления координация занятости Костанайской области Алия МЕКЕБАЕВА пояснила, что интересовалась, почему пациентка так долго в отпуске.

- Мне постоянно отвечали, что пациентка у родственников, - пояснила свидетельница. - Конечно, возникли подозрения, но когда я узнала, что Жумагали в курсе, то успокоилась, потому что она курировала этот интернат.

На вопрос судьи, какие выводы в управлении сделали из этой ситуации и кого наказали, Мекебаева ответила, что проверки еще не было.