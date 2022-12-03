Хотя одна из основных проблем – мусорные свалки - до сих пор не находит своего решения, в общем город преображается буквально на глазах к лучшему

Случилась у меня в прошлую субботу авария в доме – замёрзли трубы отопления. А причиной послужила остановка теплотрассы из-за порыва на соседней улице…

Удивило в этой ситуации то, что аварийная бригада ремонтировала трассу в субботу с четырёх часов утра. А ведь совсем недавно, ещё в прошлом году, всё, на что была способна «аварийная» бригада в Рудном, это – отключить трассу и слить из неё воду. А ремонт производился в рабочие дни в рабочее время. Многие жители города оказывались жертвами такого «сервиса», оставаясь и без тепла, и без горячей воды в праздничные и выходные дни.

Но это ещё не всё. Когда после обеда порыв устранили и запустили трассу, я обнаружил, что у меня в доме тепла нет. Я позвонил диспетчеру ТОО «Рудненские тепловые сети» и ремонтная бригада ко мне приехала!

Парни работали до двух часов ночи. Сначала отогревали ввод в дом, чтобы спасти от замерзания трубы, несущие горячую воду от колодца теплотрассы до дома. Потом искали ледяную «пробку» уже в доме, прогревая трубы и сливая остывшую воду, чтобы по ним пошла горячая вода… Одна батарея вышла из строя, они её сняли и поставили заглушки, чтобы не нарушить циркуляцию… И всё это – на фоне того, что, как мне сказала диспетчер «Теплосетей»: «вообще-то то, что до задвижек – наша (теплосетей) зона ответственности, остальное хозяин должен делать сам…»

В понедельник я написал директору ТОО «Рудненские тепловые сети» Арману Жунусову сообщение с просьбой поощрить работников, не бросивших меня в трудной ситуации и спасших мне систему отопления в доме. И он объяснил мне, что с момента вступления в должность осенью 2021 года он проводит в организации разъяснительную работу о том, что жители города не просто абоненты, оплачивающие горячую воду и отопление, а клиенты, которые, по сути, платят всем работникам ТОО зарплату. Поэтому он призывает своих работников относиться к клиентам максимально доброжелательно и не бросать их на произвол судьбы, если они сами не могут устранить проблему, а у бригады нет срочных вызовов на аварии городского и/или квартального масштаба. И в этом я с ним полностью согласен!

…Пока я писал вышеизложенное, память подсказала мне, что вообще в городе в этом году, благодаря усилиям акима Рудного Куандыка Испергенова и его команды произошло много перемен к лучшему.

Отреставрирован сквер Марите Бежите, полностью переделан фонтан возле памятника комсомольцам–первопроходцам и фонтаны по проспекту Космонавтов… Приведены в порядок аллеи по улице Ивана Франко и тому же проспекту Космонавтов, на них уложена свежая брусчатка… На некоторых улицах проложены новые тротуары… Недалеко за городом обустроен приют для временного содержания бездомных животных, о котором волонтёры Рудного мечтали много лет. В городском парке культуры и отдыха снова появился пляж… Там же установлены спортивные тренажёры в свободном доступе для всех желающих… Построена огромная шахматная доска с большими фигурами… Есть, где жителям города приложить физическую силу и силу ума… Зимой можно кататься на лыжах и коньках… По городу и вокруг него высажены буквально тысячи тополей и десятки сосен и елей… Несколько из них посадила и моя семья. ))

Параллельно по программе «Туган кала – Родной город» в Рудном в этом году появилось много объектов благоустройства, инициированных самими жителями. Это детские спортивные площадки, футбольные поля, площадка для выгула собак… Примерно ещё столько же подобных объектов будет построено в следующем году.

И хотя одна из основных проблем – мусорные свалки - до сих пор не находит своего решения, в общем город преображается буквально на глазах к лучшему.

Будем надеяться, что и руководители других предприятий города приложат усилия и средства для развития и облагораживания нашего общего дома.

Например, президент АО «ССГПО» Валерий Гриненко ответил мне, что «Предприятие вкладывает значительные средства в реализацию социальных проектов, в улучшение инфраструктуры города, в его озеленение… Посаженные коллективом ССГПО саженцы (в парковой зоне за тубдиспансером вдоль берега Тобола) – это задел будущей велодорожки и аллеи для прогулок. Очистка пляжной зоны также не обошлась без нашей помощи. Строительство лодочной станции – тоже в планах... компания ERG подарила на день рождения города катер для оснащения этой станции. Сегодня парк заметно преобразился. И этот процесс продолжается. Возможно, со временем, дойдет дело до белок и пруда с лебедями».

Опять же, теперь уже бывший аким области, много лет активно сопротивлявшийся возврату региона в свой часовой пояс, вдруг заявил, что он ЗА... Что теперь скажет новый аким?

А скоро состоится совещание со всеми заинтересованными и вовлечёнными структурами по спасению Каратомарского водохранилища от сине-зелёных водорослей, отравляющих не только воду, но и отдых людям.

Жизнь налаживается?

Не сглазить бы… ))