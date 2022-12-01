Нередко происходят ситуации, когда до осуществления мечты не хватает совсем чуть-чуть. Например, подвернулась возможность купить хороший автомобиль по цене подержанного. Или есть возможность поехать в зарубежную поездку на отдых по горящей путёвке.

Не стоит отказываться от таких вариантов, ведь каждый житель Казахстана может взять микрокредит без переплат в МФО Solva. Полученные средства можно потратить на:

образование ребёнка;

получение водительского удостоверения;

открытие бизнеса;

модернизацию производства;

покупку недвижимости;

отдыха;

ремонт и многое другое.

В течение 15 минут можно получить микрокредит, предоставив минимум документов. Кредитная история для МФО также неважна: заявки одобряются в 90% случаев.

Начинающим и уверенным бизнесменам

Если после института не хочется устраиваться на обычную работу, то самое время открывать собственный бизнес. Необязательно начинать с открытия предприятий: можно организовать фотостудию или торговать цветами. Нор даже в такой ситуации не обойтись без микрокредита.

Процветающие бизнесмена также редко останавливаются на достигнутом. Например, можно открыть линию, которая будет перерабатывать отходы производства в топливо. Для покупки соответствующего оборудования также потребуется взять микрокредит.

Микрокредиты для населения

Не только представители среднего и малого бизнеса периодически нуждаются в микрокредитовании. Без него не обойтись и обычным людям. Например, родители длительное время откладывали деньги на образование ребёнка, но перед поступлением в институт цены на обучение неожиданно выросли. Микрокредит поможет не сойти с намеченного пути.

Любая крупная покупка для семьи – сильный удар по бюджету. Ремонт жилья, покупка бытовой техники, капитальный ремонт автомобиля требует приличных сумм денег. Если заработной платы не хватает, то всегда можно воспользоваться помощью от МФО Solva. Оформить заявку на предоставление микрокредита и открытие электронной карты удобнее всего на сайте компании.

Лицензия № 02.21.0004.М. от 01.03.2021 года, выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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