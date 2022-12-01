На продолжающемся в Катаре чемпионате мира по футболу прошли очередные четыре матча третьего тура группового этапа, по результатам которых определились три обладателя путевок в 1/8 финала в группах «С» и «D».

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает пенальти… / Фото championat.com

…А голкипер сборной Польши Войцех Щенсны отражает удар Месси с 11-метровой отметки / Фото championat.com

Лидер группы «С» сборная Польши, сыгравшая вничью с командой Мексики (0:0) и выигравшая у команды Саудовской Аравии (2:0), встречалась со сборной Аргентины, которая после поражения футболистам Саудовской Аравии (1:2) сумела сохранить шансы на выход из группы, победив мексиканцев (2:0).

В первом тайме игровое преимущество было на стороне аргентинцев, заработавших на 37-й минуте пенальти после столкновения Лионеля Месси и голкипера Войцеха Щенсны. Но вратарь сборной Польши отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении пострадавшего. При этом Месси, проводивший свой 22-й матч за сборную на чемпионатах мира, опередив по этому показателю Диего Марадону, стал вторым в истории чемпионатов мира игроком, который не реализовал два пенальти за всю историю своих выступлений. А Щенсны стал третьим голкипером в истории, отразившим два пенальти на одном чемпионате мира.

На первой же минуте второго тайма сборная Аргентины открыла счет усилиями полузащитника Алексиса Мак Аллистера, в касание замкнувшего прострел с правого фланга в центр штрафной площади ударом в нижний угол ворот. А в середине тайма нападающий Хулиан Альварес ударом из пределов штрафной площади с разворота в дальнюю «девятку» завершил атаку аргентинцев, поставив точку во встрече - 2:0.

В параллельном матче встречались сборные Саудовской Аравии и Мексики. Сотворившие одну из главных сенсаций чемпионата мира аравийцы в первом тайме заметно уступали мексиканцам, но голов до перерыва забито не было. А вот в начале второго тайма защита сборной Саудовской Аравии дважды допустила осечки. На 47-й минуте после розыгрыша углового удара на левом фланге нападающий сборной Мексики Энри Мартин после скидки защитника Сесара Монтеса ударом почти в упор забил мяч в сетку ворот. А через пять минут полузащитник мексиканцев Луис Чавес со штрафного послал мяч в правый верхний угол. На пятой добавленной минуте состоялся гол престижа, который забил убежавший один на один с голкипером полузащитник сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари и пробивший низом мимо Гильермо Очоа.

Из группы «А» в 1/8 финала с первого места вышла сборная Аргентины, а вторую путевку в плей-офф впервые с 1986 года завоевала сборная Польши, по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей обошедшая в споре за второе место команду Мексики, которая не вышла из группы впервые с 1978 года, пробиваясь в плей-офф на своих последних восьми чемпионатах мира.

После группового этапа главный тренер сборной Мексики аргентинский специалист Херардо Мартино заявил о своей отставке, присоединившись таким образом к португальскому специалисту Карлушу Кейрушу, теперь уже экс-главному тренеру сборной Ирана, также не сумевшей пробиться в плей-офф.

В группе «D» гарантировавшая себе место в плей-офф чемпионата мира после побед над австралийцами (4:1) и датчанами (2:1) сборная Франции встречалась со сборной Туниса, в двух первых турах минимально уступившей команде Австралии (0:1) и сыгравшей вничью с командой Дании (0:0).

Тунисцы чаще и опаснее атаковали в первом тайме, а больше владевшие мячом французы сосредоточились на обороне своих ворот. И как результат, до перерыва счет не был открыт. Во второй половине матча сценарий игры не особо поменялся, и на 58-й минуте сборная Туниса, перехватив мяч в центре поля, организовала выпад своего нападающего Вахби Хазри, который с дуги штрафной площади низом пробил в дальний угол. Забив гол, сборная Туниса отошла в защиту и удержала сенсационную победу над действующим чемпионом мира.

Однако этой победы не хватило тунисцам для выхода в плей-офф, так как во втором матче группы «D» сборная Австралии на стадионе «Эль-Джануб» в Эль Вакре с минимальным счетом переиграла сборную Дании. Как и в трех других матчах игрового дня, первый тайм этой встречи завершился со счетом 0:0. А единственный мяч забил нападающий сборной Австралии Мэтью Леки, ворвавшийся после часа игры в штрафную площадь датчан, переигравший там защитника Йоакима Мехле и пробившего в дальний угол мимо голкипера Каспера Шмейхеля.

Гол Мэтью Леки вывел сборную Австралии в плей-офф / Фото championat.com

Набрав, как и сборная Франции, шесть очков, сборная Австралии со второго места вышла в плей-офф во второй раз в своей истории.

Вышедшие в этот день в 1/8 финала чемпионата мира команды сыграют между собой. Матч Аргентина - Австралия пройдет 3 декабря, а 4 декабря за путевку в четвертьфинал поборются сборные Франция и Польши.

Сегодня, в первый зимы, пройдут заключительные матчи группового этапа чемпионата мира в группах «Е» и «F». Программу игрового дня откроют команды группы «F». Набравшая после двух туров четыре очка сборная Хорватии сыграет с действующим бронзовым призером чемпионата мира командой Бельгии, в активе которой три очка. А сборная Марокко, у которой, как и у хорватов, с которыми она сыграла вничью (0:0), также четыре очка, встретится с досрочно потерявшей шансы на выход в плей-офф и пока ни набравшей ни одного очка сборной Канады.

Все четыре выступающие в группе «Е» сборные сохраняют шансы на попадание в плей-офф чемпионата мира. Сборная Испания, у которой четыре набранных очка, сыграет со сборной Японии, набравшей три очка, а имеющая после двух туров три очка команда Коста-Рики встретится с замыкающей турнирную таблицу группы с одним набранным очком командой Германии.