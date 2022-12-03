Некоторые родители школьников жалуются, что учителя в школе во время дистанционки грозят низкими формативными оценками за отсутствие на онлайн-уроке, сообщает informburo.kz. Педагоги, в свою очередь, недовольны тем, что к занятиям по Zoom подключается лишь полкласса. Проверить, действительно ли ученик не подключился к уроку по техническим причинам или просто решил устроить себе выходной, учителя не могут.

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Позиция Минпросвета. В Министерстве просвещения сообщили, что ставить "двойки" за отсутствие ученика на занятиях нельзя. В таких случаях педагог должен отметить в журнале, какие дети из класса не присутствуют на онлайн-уроке.

Не всегда ученик отсутствует по болезни или по своему желанию. При неблагоприятной погоде случаются аварии с отключением света, тепла, интернета, которые от школьников не зависят. В таком случае родители должны предупредить школу.

"Организация дистанционного обучения в связи с погодными условиями – это необходимая мера для сохранения непрерывности учебно-воспитательного процесса. В случае, если у ребёнка отсутствуют условия для дистанционного обучения, родители или законные представители должны поставить в известность педагога или администрацию школы", – отметили в министерстве.

Почему это важно знать. Раньше при сильных морозах занятия в школах отменяли полностью. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов не раз отмечал, что занятия через Zoom – не самые эффективные. Главный недостаток онлайн-формата урока – это отсутствие контроля. Учитель не может проверить, действительно ли ребёнок пропускает занятия по объективным причинам, или просто злоупотребляет доверием. Текущая четверть в школах – короткая, вскоре детям предстоит писать СОРы и СОчи. Родителям следует понимать, что несмотря на то, что за игнорирование дистанционной учёбы школьникам не будут ставить "двойки", пропуски занятий в любом случае скажутся на успеваемости ребёнка.