Экс-аким СКО Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

"Назначить Аксакалова Кумара Иргибаевича акимом Костанайской области", - говорится в указе.

На собрании депутатов маслихатов всех уровней в Костанае премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области: Кумара Аксакалова и Аслана Жаныспаева (руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области). По результатам открытого голосования из 244 депутатов 192 поддержали кандидатуру Акскалова, 52 депутатов проголосовали за Жаныспаева.

Кумар Аксакалов родился 24 августа 1965 года в Костанайской области.

В 1987 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени Горячкина по специальности "Инженер-механик".

В разное время был первым секретарем Урицкого райкома ЛКСМК (1989-1991); главным инженером совхоза (1991-1992).

С 1998 года по 2004 год работал сначала акимом Мендыкаринского района, а затем акимом Тарановского района Костанайской области.

С 2004 по 2006 год занимал пост госинспектора Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента.

В 2006-2010 годах - заместитель акима Жамбылской области.

С 2010 по 2014 год - заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП "Нур Отан".

В 2014-2015 годах был секретарем партии "Нур Отан".

С 2015 по 2017 год работал заместителем руководителя Администрации Президента.

С марта 2017 года Аксакалов занимал пост акима Северо-Казахстанской области.

Архимед Мухамбетов освобожден от должности акима Костанайской области, которую он занимал с сентября 2015 года.