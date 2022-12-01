В этом году, с расчетом на следующий, социально-предпринимательская корпорация «Тобол» закупила для нужд стабилизационного фонда овощей и картофеля значительно больше, чем на предыдущий сезон. Картошки приобрели больше на 500 т, капусты - на 280 т, моркови на 500 т и лука на 100 т. Подстраховались на период межсезонья. Цены указаны в контрактах следующие: картофель - 140 тенге, морковь и капуста - по 150 тенге, лук - по 130 тенге.

Фото из архива "НГ"

- Мы закупали осенью, когда цены у производителей самые низкие. По закону к тому же мы обязаны ориентироваться на цены статистики. У нас закуп немного выше с учетом хранения продукции у товаропроизводителя до июня следующего года, СПК ведь своих овощехранилищ не имеет. К тому же продукцию надо постоянно перебирать, чтобы она не теряла товарного вида, - поясняла на брифинге 25 ноября заместитель председателя правления СПК «Тобол» Мадина МАХМУТОВА.

Закуп, как следовало из разъяснений, был прямым, исключительно у костанайских овощеводов. Корпорация собирала их, предлагая сотрудничество со стабфондом, согласились далеко не все. Ведь сам по себе закуп совсем не так выгоден предпринимателям, как может показаться со стороны. Когда все будут торговать картошкой за 220 тенге, ты обязан будешь отпускать по 140 тенге. Один из вариантов сделать контакты привлекательными - предоставлять бизнесу, именно производителям продовольственных товаров, финансовую помощь.

- Проблема лишь в том, что нужны залоги, а в остальном условия выгодные: можно получить и 100, и 200, и 400 млн тенге под 0,1%, - сказала «НГ» Махмутова. - Этот механизм поначалу мы пытались реализовать с торговыми сетями. Можно сказать, не вышло. Мы же полагали: дали денег, они законтрактовались на 100 млн тенге, купили по 100 т риса, гречки, макарон, и готово, держат цены. Но проблема в том, что в магазинах, даже крупных супермаркетах, нет таких складских мощностей. Они вот сейчас со стабфондом сотрудничают, приезжают берут 6-7 т товаров, развозят по своим магазинам и пропадают дня на четыре. Распродадут, снова едут... МСХ рекомендовал оборотный механизм отработать с производителями продукции.

Но здесь свои проблемы: СПК дает взаймы под выгодный, слов нет, процент при наличии залогового имущества. Но, если оно есть, механизм вполне работающий. Махмутова привела пример с овощеводческим КХ «Бекиров», весной этого года хозяйство получило займ, на который успело купить удобрения, а они затем подорожали вдвое. Еще и технику удалось приобрести. Все это были, по оценке СПК, вполне целевые расходы - на развитие производства.

В работу с производителями по оборотной схеме встраиваются и схемы субсидирования, которые администрирует управление сельского хозяйства. Бюджет, например, платит аграриям 20,8 тыс. тенге за т подсолнечника, если они продают его местному переработчику. В прошлом году оборотный механизм опробовал производитель растительного масла из Федоровского района ТОО «Промбаза-7». Но в Костанайской области была засуха, неурожай подсолнечника. И переработчик честно потратил займ на приобретение сырья на стороне, чтобы исполнить обязательства перед СПК, стабфондом. А в этом году ситуация другая. Крестьянам есть что продать заводу и бонус от государства получить. А производителю масла как раз сейчас выгодно по сложившейся с учетом господдержки цене закупить сырье.