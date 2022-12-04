В этом году День независимости мы будем праздновать вместо трех дней всего один. Видимо, власть поняла: радости от всего хорошего, что сделано за 31 год, на 3 дня не хватает. Не знаю, будут ли в этом году чиновники распинаться о достижениях, но раньше это было. С гордостью называли пять достижений независимого Казахстана. Вот они: полет в космос Тохтара Аубакирова, закрытие Семипалатинского полигона, создание национальной валюты, принятие Конституции 1993 года и вступление в ООН. Оценим реально эти «достижения» независимости.

Известно, что свой полет в космос Тохтар Аубакиров совершил 2 октября 1991 года. Находился в космосе он семь суток. Награжден орденом Октябрьской Революции. Орден Ленина не вручали, так как он уже был Героем Советского Союза, а на то время было принято решение дважды героев не присуждать. Это высокое звание Аубакиров получил за испытание новой авиационной техники. И только 16 декабря 1991 года постановлением Верховного Совета Республики Казахстан был принят конституционный Закон «О государственной независимости Республики Казахстан». И кто мне объяснит, какое отношение независимый Казахстан имеет к этому полету в космос?

С закрытием Семипалатинского полигона тоже все понятно. Союз распался, специалисты уехали, своих ракет у Казахстана не было. Что испытывать? Содержание полигона требовало ощутимых затрат, вот его и закрыли. Сначала долгое время это ставили в заслугу Назарбаеву, вернее, он сам ставил. Позже заговорили о якобы достижении независимости.

Идем дальше. Главным «достижением» созданной национальной валюты явилось ограбление народа. Все сбережения людей превратились в прах, когда за 1 тенге у них забрали 500 рублей. За годы независимости тенге подешевел более чем в сто раз и продолжает катиться в пропасть. «Раз мы сами в Казахстане не создали производства отечественных продуктов, по некоторым позициям не закрываем свой спрос, хотя столько денег в годы независимости выделялось, импортируем», - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев по поводу растущей в стране инфляции на пленарном заседании палаты 10 ноября 2022 года. Инфляция достигла 18,8%, уточнил глава Нацбанка на этом же заседании. «По итогам октября текущего года цены на лекарства в стране выросли на 13,3% за год», - сообщает агентство Sputnik.kz. На молочные продукты цены по итогам октября увеличились аж на 28,2%.

Следующее «достижение» - принятие Конституции 1993 года. Отличная Конституция. Помню, в ее разработке принимал участие и наш земляк Сергей Михайлович Жалыбин. Но так было до тех пор, пока Назарбаев не начал переделывать ее на свой лад. Елбасы сделал Конституцию практически своим черновиком.

Следующее «достижение» - вступление Казахстана в ООН. Эта организация создана в 1945 году. Основатели - СССР, США, Великобритания и Китай. Первоначально, до распада Советского Союза и Югославии, объединяла 51 страну. В настоящее время там 159 стран. Так что вступить в ООН не составило большого труда и гордиться, собственно, нечем.

Вот такие достижения. Правда, мы уже научились не принимать на веру расхожие лозунги и тезисы, а доходить до всего самим. А вот о том, что за годы независимости под руководством Назарбаева хозяйственная система Казахстана так и осталась недиверсифицированной и зависимой от экспорта природных ресурсов, что население беднело, наблюдалось имущественное расслоение, стыдливо замалчивается. Незаметны пока улучшения и при Токаеве. Так что 3 дня праздновать нечего.