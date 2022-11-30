В четверг, 1 декабря, на юге Костанайской области ожидается небольшой снег, низовая метель. Ветер северный, с переходом на северо-восточное направление 9-14, на юге области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20...-25, на юге -13, днём -15...-20, на юге -10 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью -23...-25, днём -15...-17 градусов.

- На погоду в ближайшие дни будет влиять восточный антициклон, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Асель НУРЖАНОВА.

Погода 2 и 3 декабря не сильно отличается от первого дня календарной зимы. На юго-востоке области возможен небольшой снег и низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14, но на юго-востоке порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью -23...-28 , на юге -20 градусов. В субботу ночью холоднее на два градуса, чем в пятницу. Днём в пятницу и субботу -15...-20 градусов.

В Костанае 2 и 3 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью -25...-27, днём -15...-17 градусов.