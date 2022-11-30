Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов заявил, что доходов миллионов казахстанцев не хватает, чтобы вести образ жизни, соответствующий их социальному статусу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен отметил, что интересы и права миллионов работающих казахстанцев и их семей не учитываются в социальной политике государства.

"Реальность такова, что миллионы работающих казахстанцев живут от зарплаты до зарплаты, едва сводя концы с концами. Но на уровне государственной политики действует закостенелый стереотип еще советского периода: считается, что постоянная занятость гражданина обеспечивает ему и его семье достаточный доход и, соответственно, качество жизни. Что сегодня абсолютно не соответствует действительности", - отметил депутат на заседании Мажилиса.

Он отметил, что группой экспертов и ЦСПИ "Стратегия" было проведено поисковое исследование на тему "Работающая бедность в Казахстане". По их оценкам, к работающим бедным отнесли себя 32,2 процента опрошенных в ходе социологического исследования. Как отметил депутат, экономико-статистический анализ ситуации в сфере оплаты наемного труда подтвердил наличие системных проблем рынка труда.

"Во-первых, для Казахстана весьма актуальна проблема работающих бедных, доля которых сохраняется в интервале от 27,7 до 34,3 процента. По итогам третьего квартала 2022 года численность наемных работников в стране составила 6,7 миллиона человек, соответственно, численность работающих бедных составляет от 1,86 миллиона до почти 2,3 миллиона казахстанцев. Во-вторых, распределение казахстанских работников по величине заработных плат отражает проблему значительного разрыва в уровнях оплаты труда - в 6,4 раза", - пояснил он.

По мнению экспертов, работающая бедность имеет отраслевую специфику. Больше всего она распространена в таких низкооплачиваемых сферах, как образование (особенно дошкольное и дополнительное образование), здравоохранение, сельское хозяйство, культура и искусство, услуги по проживанию.

"Работающие бедные неравномерно распределены по регионам, и имеется региональная дифференциация распространенности среди населения. На это влияет разная стоимость жизни в крупных городах, в индустриальных регионах, в сельскохозяйственных регионах. Также есть региональные разрывы по оплате труда, по степени распространенности неформальной занятости, по соотношению спроса и предложения труда", - заявил мажилисмен.

По словам депутата, риск попадания в категорию работающих бедных связан с иждивенческой нагрузкой на работника, то есть чем больше семья, тем выше этот риск.

"Доход основной части работающих бедных не превышает отметку в 204 тысячи тенге в месяц (75 процентов). Наибольшее число респондентов живут на доход от 85 тысяч до 143 тысяч тенге в месяц (33 процента). При этом работающие бедные вынуждены тратить на покупку еды значительную часть своих средств. Так, по результатам опроса, в среднем респонденты тратят на еду 50,7 процента от всего дохода своего домохозяйства.

Почти половина из числа работающих бедных вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит накоплений в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на несколько месяцев", - говорится в запросе парламентария.

Депутат предлагает признать наличие работающих бедных в стране, посчитать размеры этой проблемы и рассчитать, сколько ресурсов уйдет на ее решение, а также провести оценку экономических классов общества Казахстана, в том числе класса, соответствующего работающей бедности.