Спустя восемь дней после прошедшей в Костанае двухматчевой серии регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги баскетбольные клубы «Тобол» и «Барсы Атырау» вновь встретились. А само противостояние стало уже третьим в сезоне и второй раз проходит в Атырау.

С мячом Даниил Посашков / Фото nbf.kz

Первая серия победителя не выявила - команды одержали по одной победе. Вначале «Барсы Атырау» были сильнее (107:67), а затем выиграл «Тобол» (83:73). В Костанае история повторилась - первую встречу выиграли атырауские баскетболисты (88:75), а во второй домашней игре «Тобол» буквально вырвал победу на последних секундах (90:88).

Перед этими играми «Тобол» по-прежнему возглавлял турнирную таблицу, одержав восемь побед в десяти играх. А атыраусцы, пока единственные в этом сезоне сумевшие переиграть костанайский клуб, занимали четвертую строчку. И фаворита в этом противостоянии, как и в четырех предыдущих встречах, выделить было довольно сложно.

Очередной домашний матч атырауские баскетболисты начали очень уверенно, воспользовавшись тем, что в этой серии не смогли принять участие сразу два основных игрока «Тобола», члены национальной сборной Казахстана: лучший бомбардир команды Антон Быков и ее капитан Шаим Куанов. К третьей минуте первой четверти «Барсы Атырау» вели в счете с преимуществом в десять очков - 13:3. Правда, ближе к концу игрового отрезка разница в счете дважды сокращалась да двух очков. И все же хозяева площадки выиграли стартовый отрезок - 27:22.

Бросок по кольцу «Барсов Атырау» наносит Аскар Ахметжан / Фото nbf.kz

Почти половину второй четверти команды провели в равной борьбе, слегка сократив разницу в счете - 35:32. А затем атыраусцам удалось совершить десятиочковый рывок и довести свой отрыв до 13 очков - 45:32. До большого перерыва часть этого отрыва «Тоболу» удалось-таки сократить - 47:39.

Восемь очков отставания черед семь минут игры в третьей четверти превратились в 27 - 78:51. При этом не смог особо повлиять на результативность хозяев и взятый наставником «Тобола» в середине десятиминутки тайм-аут. Хотя перед заключительным игровым отрезком игравшие вшестером гости все же уменьшили свое отставание до 16 очков - 82:66.

Начало последней четверти вновь записали себе в актив атыраусцы, за четыре минуты увеличив свое преимущество - 95:72, практически сняв тем самым вопросы о победителе в матче и завершив его второй раз в противостоянии с «Тоболом» с трехзначной цифрой в счете - 102:80.

Лучшим в этом матче в составе «Тобола» был Даниил Посашков, отыгравший все 40 минут и набравший 25 очков. А вообще очки в копилку «Тобола» принесли все шесть выходивших на площадку игроков, Аскар Ахметжан набрал 16 очков, Павел Ильин - 15, Кирилл Горнаев - 10, Темирлан Капаков - 8 и Ануар Симбаев - 6.

Сегодня команды проведут свой шестой поединок в чемпионате.