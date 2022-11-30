Уголовное дело в отношении Ольги ТРОПАНЕЦ, обвиняемой в создании финансовой пирамиды Antares, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 29 декабря. Суд продолжил допрос потерпевших, которых в деле более 33-х.

Сотрудница НАО «Правительство для граждан» Северо-Казахстанской области Алия МУКАНОВА рассказала, что в Костанае была один раз, «и то на допросе у следователя».

Суд допрашивал потерпевшую по видеосвязи

- Общалась с лидерами Antares в WhatsApp-группе, в которую меня включили после того, как я перечислила деньги Гульшат Жетписпаевой, - сообщила суду Муканова. - Мне объяснили, что это компания, в которую можно положить деньги на депозит, а потом его существенно приумножить. В группу, которая называлась «Богатые и успешные», скидывали видеоролики о богатой жизни вкладчиков. В частности, было видео, где Гульшат Жетписпаева отдыхает на море. В руке у нее бокал «дорогого вина», как она сообщала в ролике и призывала быть смелее, вкладывать деньги, если остальные хотят жить, как она.

- От чьих действий вы пострадали? - уточнила адвокат подсудимой Эльмира САНКАЕВА.

- Мне объяснили, что создатель компании - какой-то мужчина, - ответила потерпевшая. - В лидерах: Гульшат Жетписпаева, Ольга Тропанец, Шынгыс Кемельбаев, Алла Урожай. Претензии у меня к Жетписпаевой, потому что деньги я перечисляла ей. Но, как выяснилось, она не проходит по делу в качестве подсудимой. Если она не будет нести материальную ответственность, то я адресую свой иск Тропанец. Я хочу вернуть свои деньги...

Суд рекомендовал потерпевшей уточнить свои исковые требования.

На следующем судебном заседании допросят оставшихся потерпевших и приступят к допросу свидетелей, которых в деле около 90 - почти в три раза больше, чем потерпевших.

Всего, по данным обвинительного заключения, в Antares было вовлечено 97 граждан Казахстана. Изначально дело возбудили против Ольги Тропанец, Гульшат Жетписпаевой и Шынгыса Кемельбаева, но за сотрудничество со следствием двух последних перевели в статус свидетелей.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ