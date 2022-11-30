В пятый раз в Костанае состоялся открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РК, почетного гражданина города Костаная, Почетного деятеля физической культуры и спорта Республики Казахстан Владимира Матвиенко.

Соревнования прошли в специализированном зале борьбы детско-юношеской школы олимпийского резерва, с прошлого года носящей имя Владимира Петровича Матвиенко, вся жизнь которого в спорте была связана с греко-римской борьбой.

Участники турнира на параде открытия соревнований / Фото Романа МУЛЮКОВА

Все тренеры по борьбе в прошлом сами были борцами, но тренер и борец - это совершенно разные стези. Владимир Петрович был настоящим тренером и хорошим педагогом, потому что не представлял без борьбы свою жизнь, являлся авторитетом для своих учеников. Бескорыстно любя свою работу, он каждого из них старался воспитать, прежде всего, человеком, а уже потом - чемпионом. Хороший тренер просто обязан быть психологом, считал Владимир Матвиенко и знал о своих воспитанниках все: их сильные и слабые стороны, умел правильно использовать эти знания. Он был творческим человеком, постоянно поддерживавшим у борцов интерес к тренировкам.

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК, почетный гражданин города Костаная, Почетный деятель физической культуры и спорта Республики Казахстан Владимир Петрович Матвиенко

«Борец греко-римского стиля должен обладать силой штангиста, выносливостью стайера и мышлением шахматиста», - эти слова принадлежат тренеру Владимиру Петровичу Матвиенко.

В день открытия турнира в специализированном зале борьбы ДЮШОР имени В. П. Матвиенко царила праздничная суматоха. Взрослые мужчины со спортивной статью дружески приветствовали друг друга, не стесняясь эмоций. Еще бы, ведь нечасто в нашей суматошной жизни приходится видеться со старыми друзьями-приятелями. Было много почетных гостей - друзей и воспитанников Владимира Петровича Матвиенко, в числе которых заслуженный тренер РК, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Иван Вепрев, заслуженный тренер РК, мастер спорта СССР международного класса по велоспорту Виктор Продан, заслуженный тренер РК, мастер спорта СССР по боксу Василий Лавриненко, мастер спорта СССР международного класса, чемпион СССР, неоднократный победитель международных турниров по греко-римской борьбе Жоламан Дауренбеков, первый в Костанайской области судья международной категории по боксу Николай Черненький, ветеран спорта, в прошлом руководитель физкультурно-спортивных организаций Костаная Владимир Куликов, мастер спорта СССР, тренер-преподаватель Лисаковской ДЮСШ по греко-римской борьбе Михаил Брыляков, мастер спорта СССР, неоднократный чемпион Казахстана по боксу Владимир Солопов, мастер спорта СССР международного класса, чемпион СССР, неоднократный призер чемпионатов Азии, обладатель Кубка СССР, победитель Гран-При Ивана Поддубного по греко-римской борьбе Роман Бекмурзин. И между ними, как вьюнки, легко скользили сосредоточенные главные действующие лица этого турнира, молодые спортсмены 2008-2010 г. р.

Как и во времена Владимира Петровича, считавшего, что внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство - уже не мелочь, на турнире не было излишней помпезности. Организаторы соревнований, которыми выступили областная федерация греко-римской борьбы и управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области, продумали все до мелочей.

Торжественное открытие турнира / Фото Романа МУЛЮКОВА

Открытие турнира, приветственные речи почетных гостей, красивое выступление танцовщиц - все было динамично, но в то же время органично и уютно. А когда начались схватки, проходившие одновременно на двух коврах, зал забурлил как кипящий котел.

Молодые спортсмены боролись с непередаваемым азартом. Все схватки проходили с невероятным упорством, юные борцы, несмотря на возраст, демонстрировали красивую борьбу, а зал, в котором собрались истинные знатоки, одобрительно гудел после удачных приемов и поддерживал проигравших, потому что было видно, что любые ошибки в технике исполнения бросков нивелировались страстью в поединке. Наверняка, чуть повзрослев, сегодняшние юноши начнут бороться не только сердцем, но и разумом, что, как считал Владимир Матвиенко, обязательно придет с опытом.

Момент финальной схватки / Фото Романа МУЛЮКОВА

Всего в этом году в турнире приняли участие 180 юных борцов из Акмолинской (Жаксы), Западно-Казахстанской (Шынгырлау), Костанайской и Северо-Казахстанской областей республики, а также гости из российских городов Перми и Челябинска. Костанайская область была представлена воспитанниками спортивных школ областного центра, Лисаковска, Рудного, Аулиекольского, Костанайского и Мендыкаринского районов, а также района Б.Майлина.

Победители и призеры определялись в 11 весовых категориях, сильнейшими в которых стали:

до 35 кг - Алихан Нурдаулет (Северо-Казахстанская область),

до 38 кг - Рамзан Вагабов (Костанай),

до 41 кг - Нуралы Жакин (Костанай),

до 44 кг - Ерзат Алиханов (Костанай),

до 48 кг - Антон Домнышев (Северо-Казахстанская область),

до 52 кг - Мейиржан Абузар (Северо-Казахстанская область),

до 57 кг - Тимур Кусаинов (Костанай),

до 62 кг - Адам Ахатов (район Б.Майлина),

до 68 кг - Рустам Каспаев (Лисаковск),

до 75 кг - Матвей Казакевич (Костанай),

свыше 75 кг - Рахман Супиченко (Костанай).

Кроме этого, организаторы турнира отметили специальными призами отличившихся борцов в нескольких номинациях. Призов «За лучшую технику» были удостоены воспитанник ДЮШОР имени В. П. Матвиенко Рамзан Вагабов, победивший в весовой категории до 38 кг, и отличившийся в категории до 48 Антон Домнышев из Северо-Казахстанской области. Победившему в весовой категории до 62 кг воспитаннику ДЮСШ района Б.Майлина Адаму Ахатову был вручен также приз «За волю к победе». Таким же призом организаторы отметили волевые качества одного из самых юных участников турнира - борца из Перми Артема Красноперова, выступавшего в весовой категории до 35 кг.

Из досье «НГ»

Владимир Петрович Матвиенко. Родился 3 августа 1949 года в селе Степановка Мендыкаринского района. Мастер спорта СССР. Судья Всесоюзной категории. Отличник физической культуры и спорта СССР. Отличник народного образования Казахской ССР. Почетный деятель спорта РК. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Почетный гражданин города Костаная. Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие») и «Астана», Почетным знаком Нацинального Олимпийского комитета. Подготовил 45 мастеров спорта, двух мастеров спорта международного класса, одного заслуженного мастера спорта РК.