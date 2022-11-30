Сейчас вернуть все деньги можно при задержке на 10 часов и больше, передает Informburo.kz.

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В Казахстане планируют ввести новые правила возврата билетов. Теперь у пассажира появится право вернуть полную стоимость билета, если рейс задерживают более чем на пять часов, сообщает Комитет гражданской авиации (КГА).

На данный момент вернуть полную стоимость билета можно только при задержке рейса на 10 часов. При этом пассажиры смогут получить все деньги обратно только в том случае, если задержка рейса возникла по вине авиакомпании.

В КГА отметили, что в действующем законодательстве существует норма, по которой авиакомпании обязаны вернуть 3% от стоимости билета за каждый час задержки самолёта.

Но пассажиры часто сталкиваются с тем, что авиакомпании не выплачивают компенсацию. Поэтому Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК планирует ужесточить спрос с воздушных перевозчиков за неуплату штрафа.