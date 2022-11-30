24-летний казахстанец Данила Успенский из Костаная снялся для обложки Vogue. Модель из Казахстана сотрудничает с известными брендами Louis Vuitton, Gucci, Prada и многими другими. О своем пути и успехе на модном поприще он рассказал корреспонденту Tengri Lifestyle.

Фото:instagram.com/dnlusp

Данила родился в Костанае в 1999 году, учился в Костанайском колледже автомобильного транспорта. По специальности - тракторист-машинист.

"Я родился в самой простой семье, у родителей были финансовые сложности. У меня есть старший брат, ему 31 год. Мы жили в доме на втором Костанае: я, мама, папа и старший брат", - рассказал Данила.

Он рассказал, что до 18 лет не выезжал за пределы Казахстана, а в модельную индустрию попал совершенно случайно.

"Я работал в магазине, продавал телефоны, ставил пленки на телефоны. Одна девушка предложила мне сделать съемку, поскольку я рыжий. Она посчитала, что у меня уникальная внешность. Мы договорились о съемке, фотографии она предложила мне отправить в группу Typical modeling в социальной сети. Я отправил свои фотографии, параметры. Меня заметили материнские агентства, это компании, которые предоставляют контракты в зарубежные модельные агенства. Меня заметили 6 агентств, я выбрал европейское", - рассказал Данила.

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Казахстанец рассказал, что у родителей были финансовые проблемы, поэтому ему предложили лететь в Москву за счет модельного агентства.

"Чтобы вы понимали, у меня не было денег даже паспорт сделать. Агентство выделило мне средства на паспорт. Мне сняли квартиру в Москве. Там я сделал тестовые съемки, это делается для того, чтобы показать модель. Если обычные съемки делаются, чтобы показать одежду, то тестовые - для демонстрации самой модели. Я сделал в Москве 5-6 съемок и вернулся в Костанай", - рассказал Данила.

В течение недели казахстанцу нашли контракт в Южной Корее.

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"Я согласился не раздумывая. Конечно, мои родители отнеслись к этому настороженно. Я собрал вещи и уехал, ничего им не сказав. Мне как раз исполнилось 18 лет, и я ни разу не был за рубежом. Это абсолютно новый мир, другой уровень развития, инфраструктура, менталитет. Я уехал с нулевым знанием английского языка. Первая поездка была безумно сложной, но она была очень успешной, я заработал крупную сумму денег. Тогда я хорошо помог родителям в финансовом плане, они убедились, что мода - это не рабство, а такая же работа", - поделился он.

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Данила рассказал, что самым главным достижением в жизни считает возможность помогать родителям как финансово, так и морально.

"А если с профессиональной точки зрения, то для любой модели есть такая галочка, как сняться для обложки крутого журнала. В Японии я и поставил эту галочку, снявшись для обложки Vogue Japan. Это был первый выпуск в январе 2021 года. Мы снимались в большом храме в городе Осака.

Это, наверное, была одна из самых крутых съемок. Нам снимали 5-звездочные отели, предоставляли все необходимое, были очень удобные перелеты. Это была съемка Gucci для обложки Vogue. Фотографии появились во всемирном Vogue, сам Gucci также опубликовал фотографии. По статусу это была самая крутая съемка", - рассказал Данила.

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Данила рассказал, что стать лицом какого-либо известного бренда не так просто, в большинстве своем долгосрочные контракты заключаются со знаменитостями мирового масштаба. Однако казахстанцу все же удалось заключить несколько контрактов.

"Например, я становился лицом Samsung на полгода, также был амбассадором всемирно известной сети ресторанов BBQ в Корее. Мы снимали для них телевизионную коммерцию, которая крутилась на телеканалах и уличных баннерах. Я был их лицом целый год, и меня постоянно узнавали в Корее. Кроме того, был лицом автомобильной марки Ssang Yong на протяжении двух лет", - рассказал он.

Помимо съемок, Данила принимал участие во многих подиумных шоу в Европе, дефилировав для нескольких известных брендов.

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"Европа является модельным центром в плане подиума, самая крутая работа у меня была для Rick Owens на Неделе моды в 2019 году. Я появился на мировом сайте моделей Modelsdot.com. Все профессиональные модели представлены на этом сайте. Снимался для журнала ELLE Japan, бренда Maison Margiela. Была интересная работа с Dior. У меня нужный формат: могу быть и фешен-моделью, и коммерческой моделью, ходить я также могу профессионально, у меня есть и актерский опыт для телевизионных съемок", - добавил Данила.

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Казахстанец рассказал, что в Европе зарплаты моделей очень малы. Расходы на перелеты и проживание в Европе не соответствуют расходам на Неделях моды.

"На Неделях моды в Европе я бегал каждый день на 9 кастингов в день, но не покрыл свои расходы. Гонорар модели в основном складывается от работы, то есть открывает модель это шоу или закрывает. Какое шоу, какого бренда. Нельзя забывать, что есть комиссия материнских и модельных агентств. Может быть такое, что ты заработал 500 долларов и отдаешь 50 процентов агентству", - пояснил он.

По его словам, азиатские страны берут на себя все расходы и платят моделям больше, чем в Европе.

"Самые лучшие условия для моделей предлагаются в Китае, Корее и Японии. Это хорошие суммы, много гарантий. Сейчас я нахожусь в Турции, я бы не советовал работать в Турции. Агентства в Турции относятся к моделям не самым лучшим образом. Подкалывают, мешают работе, пытаются строить романы с моделями, забрать побольше денег. Как по мне, моделинг в Турции не развит должным образом. Мужчины все время пытаются подкатывать к девушкам", - пояснил он.

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Благодаря модельной карьере казахстанец посетил более 12 стран.

"У меня есть контракты с модельными агентствами Америки, но выйти в плюс и что-то заработать там очень непросто. Дорогое проживание и большая конкуренция с голливудскими звездами. Самая большая конкуренция в Нью-Йорке. Я знаю очень много моделей, которые остаются в минусе", - пояснил Данила.

По словам казахстанца, будущее модельной индустрии сегодня за Азией, в особенности за Японией.

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"Все референсы для съемок берутся из Японии, потому что они умеют делать очень крутые фото и видео, у них классные идеи, дизайнеры, фотографы, модели. Японская сторона очень придирчива. Работа модели в Японии ценится, хорошо оплачивается. Все крупные бренды, такие как Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel, снимаются в Японии, здесь безумно красивая природа", - рассказал модель.

Сейчас казахстанец подписал контракт на более чем 10 миллионов тенге в Корее.

"Я снимался для часов Rolex, Omega. Там часы стоят по полмиллиона долларов. За мной следила огромная команда. Я снимался для журналов Vogue, ELLE, GQ, Sense Magazine и для многих других японских журналов. Недавно отправил 30-килограммовую коробку с журналами домой", - рассказал он.

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Таким образом, на счету тракториста из Казахстана работы с брендами Rick Owens, Maison Margiela, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Kenzo, Dior, Gucci, Fendi, Prada, Rolex, Celine, Givenchy, Dunhill, Balenciaga, Undercover, Wrangler, Yohji Yamamoto (Y3), Fila, Stone Island, Umbro, Champion, New Balance и другими.

Данила рассказал, что стать всемирно известной супермоделью очень сложно, так как в большинстве случаев на это влияет медийность персоны.

"Многие модели остаются в тени. Дело не в том, с какими брендами вы работаете, дело в медийности человека. Со многими звездами работала и работает команда продюсеров, режиссеров, они ведут Instagram-блоги. Сейчас я стараюсь работать в этом направлении, в своих социальных сетях рассказываю о работе в модельном бизнесе, делюсь ошибками, рассказываю, как правильно подписывать контракты. Безусловно, я стараюсь и буду пытаться выйти на новый уровень", - добавил модель.

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Данила дал несколько важных советов начинающим моделям.

"Внимательно читать контракты всех агентств, зачастую в этой сфере обманывают. Не лезть в моделинг до 16 лет. Лицо до 16 лет не сформировано до конца.

Желательно, чтобы люди занимались моделингом с 18 лет. Эта сфера взрослая, когда я вижу, что детей посылают на контракты в 14-15 лет, это ужасает. Они еще не готовы к жизни, а их забрасывают в эту ужасающую среду. Они теряют себя.

Сохранять самодисциплину, самое важное, чтобы человек понимал, что употреблять наркотики, алкоголь - это плохо. Самообладание очень важно. Люди должны понимать, что они едут работать, делать карьеру, это не отдых. Модели на контрактах часто ходят в клубы, бары, я этого, честно, не понимаю. Я сам приезжаю работать, поэтому у меня есть результаты и выхлоп. Из-за некоторых моделей складывается не очень хорошее впечатление о моделинге в целом", - заключил он.