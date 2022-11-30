На продолжающемся в Катаре чемпионате мира по футболу прошли первые матчи третьего тура группового этапа, по результатам которых определились обладатели путевок в 1/8 финала в группах «А» и «В».

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо в матче с командой Катара в третьей игре подряд открыл счет / Фото championat.com

В группе «А» досрочно потерявшая шансы на выход в плей-офф сборная Катара, уступив в двух первых встречах командам Эквадора (0:2) и Сенегала (1:3), встречалась в городе Эль-Хаур со сборной Нидерландов, одержавшей победу над сенегальцами (2:0) и сыгравшей вничью с эквадорцами (1:1).

На 26-й минуте счет открыл 23-летний нидерландский нападающий Коди Гакпо, поразивший правый нижний угол ворот ударом слева с подступов к штрафной площади. Интересно, что Гакпо открывал счет во всех трех матчах сборной Нидерландов на этом чемпионате.

В начале второго тайма полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг хорошо сыграл на добивании, сделав счет 2:0. Катарцы пытались забить хотя бы гол престижа, но сделали это только после нарушения правил, так и не изменив счет и завершив чемпионат без набранных очков с разницей голов 1-7, что стало худшим показателем за всю историю для сборной страны, принимающей чемпионат мира. А сборная Нидерландов, как и во всех предыдущих своих десяти чемпионатах мира, сыграет в 1/8 финала.

Гол защитника сборной Сенегала в ворота команды Эквадора Калиду Кулибали вывел африканскую команду в 1/8 финала / Фото championat.com

Параллельно в Дохе играли набравшая четыре очка сборная Эквадора и имевшая на одно очко меньше сборная Сенегала. В первом тайме сенегальцы много атаковали, а перед перерывом вышли вперед после того, как Исмаилла Сарр реализовал заработанный им же пенальти. В середине второго тайма после розыгрыша углового удара у ворот сборной Сенегала уругвайский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял счет. Однако через три минуты при розыгрыше штрафного удара на правом фланге защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали послал отскочивший мяч в дальний угол, вновь выведя вперед свою команду. Уверенно проведя концовку матча, сенегальцы больше не позволили сопернику отличиться и вышли в плей-офф, заняв в группе второе место.

Лидер группы «B» сборная Англии, разгромившая на старте команду Ирана (6:2) и завершившая нулевой ничьей поединок со сборной США, встречалась в третьем туре в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» с аутсайдером - командой Уэльса, проигравшей сборной Ирана (0:2) и также сыгравшей вничью с американцами (1:1).

Автор дубль в ворота сборной Уэльса нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд / Фото championat.com

В первом тайме этого британского дерби инициативой владели англичане, но валлийцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Через пять минут после возобновления игры нападающий англичан Маркус Рашфорд прямым ударом со штрафного послал мяч в верхний угол ворот, открыв счет. Спустя две минуты полузащитник Фил Фоден удвоил преимущество сборной Англии, а в середине второго тайма Рашфорд оформил дубль, поставив точку в матче. Сборная Англии, одержав вторую разгромную победу на групповом этапе и забив рекордное для себя количество голов на групповом этапе - девять, вышла в плей-офф, заняв впервые с 2006 года первое место в группе. В 1/8 финала она сыграет со второй командой группы «А» сборной Сенегала.

В параллельном матче играли сборные Ирана и США. Судьбу этой встречи и путевки в плей-офф решил единственный гол, который был забит в концовке первого тайма полузащитником сборной США Кристианом Пулишичем, в падении отправившим мяч в сетку ворот после навесной подачи защитника Серджино Деста. Таким образом, сборная США, в 11-й раз принимающая участие в чемпионате мира, на третьем своем чемпионате подряд вышла в плей-офф и в 1/8 финала сыграет с победителем группы «А» сборной Нидерландов.

Сегодня пройдут матчи третьего тура в группе «С» Польша - Аргентина и Саудовская Аравия – Мексика, а также в группе «D» Франция - Австралия и Дания - Тунис. В этих группах только сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф.