Об этом сообщают отделы образования акиматов городов и районов Костанайской области.

В Костанае температура воздуха - 27 градусов, ветер 3 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс переводятся на дистанционный формат обучения.

В Рудном - 26 градусов, учащиеся 1 смены с 0-4 классы переводятся на дистанционный формат обучения.

В Житикаре -25,5 градуса, занятия для учащихся КПП, с 1 по 8 классы отменяются и переводятся в дистанционный формат.

В Мендыкаринском районе - 27 градусов, учащиеся 1 смены с 0-9 класс переводятся на дистанционный формат обучения.

В районе Беимбета Майлина на дистанционке ученики 1-11 классов.

В Лисаковске - 25 градусов, учащиеся 1-4 классов 1 смены переведены на дистанционный формат обучения.

Федоровский район - 29-30 градусов, все классы дистанционно. Подвоз отменён.

Узункольский район. Занятия переведены на дистанционное обучение для КПП-4 класс в 6 школах (Соколовская ОШ, Куйбышевская ОСШ, Троебратская ОШ, Кировская ОСШ, Федоровская ОШ, Российская НШ), для учащихся КПП-9 классов в 4 школах (Узункольская ОШ 1, Узункольская ОШ 2, Белоглинская ОСШ, Убаганская ОШ ). Остальные 10 школ обучаются в штатном режиме.

Костанайский район - 27 градусов. С 0-9 классы - дистанционное обучение.