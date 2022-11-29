Международные старты конькобежцев сезона-2022/2023 открыли этапы Кубка мира как среди взрослых, так и среди юниоров.

Призеры этапа Кубка мира среди юниоров на дистанции 1000 м Никита Важенин (Казахстан, Рудный), Исса Гунджи (Япония) и Тим Принс (Нидерланды)

По словам главного тренера национальной сборной Казахстана Дмитрия БАБЕНКО, в этом году состав команды обновился и пополнился юниорами:

- В этом сезоне очень молодая команда, и это радует, так как есть время для подготовки и формирования сильного состава к следующим Олимпийским играм.

После окончания предсезонной подготовки в состав юниорской сборной республики были включены и три представителя Костанайской области: рудничане Роман Биназаров и Никита Важенин, являющиеся воспитанниками тренера Александра Жукова, а также воспитанник Костанайской ДЮСШ № 3 Андрей Семенов, тренирующийся под руководством Анны Цыгановой. Молодые конькобежцы, кроме своих спортшкол, представляют и Центр подготовки олимпийского резерва.

В республиканской юниорской сборной их мастерство оттачивает известный костанайский конькобежец, участник двух Олимпийских игр, старший тренер ДЮСШ № 3 и старший тренер юниорской сборной Республики Казахстан, мастер спорта международного класса Александр Жигин.

В первом этапе Кубка мира, прошедшем в Норвегии в городе Ставангер, костанайские юниоры Роман Биназаров и Андрей Семенов в составе мужской сборной Казахстана выступили в командной гонке и заняли четвертое место в дивизионе «В» вслед за командами Японии, Южной Кореи и Германии.

Сразу после этого Биназаров и Семенов, а также Важенин отправились в Финляндию, где в городе Сейняйоки прошел первый этап молодежного Кубка мира по конькобежному спорту, в котором казахстанские конькобежцы в стартах юниоров и в переходном разряде завоевали пять призовых мест, в том числе два первых, два вторых и одно третье.

Обладателем одной из серебряных медалей стал Никита Важенин, в активе которого есть победа на отборочных соревнованиях на III зимние юношеские Олимпийские игры, прошедшие в Лозанне (Швейцария) в январе 2020 года. Правда, выступить в тех стартах он не смог из-за бюрократических препон.

В Сейняйоки воспитанник Жукова и Жигина показал второй результат на дистанции 1000 м, преодолев ее за 1 мин. 14,11 сек. и уступив 1,57 сек. ставшему победителем этапа Кубка мира Иссе Гунджи из Японии. Третье место занял юниор из Нидерландов Тим Принс (1.14,13), который в прошлом году возглавлял рейтинг Кубка мира среди юниоров на дистанции 1500 м.

На этой же 1000-метровой дистанции восьмое место занял Роман Биназаров (1.15,90), а Андрей Семенов показал 11-й результат среди 50-ти участников (1.16,70).

Во второй день соревнований в Финляндии Никита Важенин был пятым на дистанции вдвое короче с результатом 37,43 сек. А в десятку сильнейших на 500-метровке пробился Биназаров, показавший девятое время (37,78 сек.). Также в десятке сильнейших Биназаров был и на дистанции 1500 м, заняв седьмое место (1.57,21).

Впереди у молодых конькобежцев Костанайской области второй этап молодежного Кубка мира, который пройдет также в Финляндии 3 и 4 декабря.

Фото предоставлено Александром ЖИГИНЫМ