Состоялись заключительные матчи второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. В девятый игровой день провели свои встречи команды групп «G» и «H».

С мячом нападающий сборной Камеруна Эрик Шупо-Мотинг, гол которого принес ничью в матче с командой Сербии / Фото championat.com

Первыми встречались представители группы «G» сборные Камеруна и Сербии, игравшие в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб». В первом туре обе команды потерпели поражения - сербы проиграли сборной Бразилии (0:2), а камерунцы уступили сборной Швейцарии (0:1).

После безголевого старта сборные порадовали болельщиков результативностью во втором туре, забив на двоих шесть мячей. На исходе получаса игры защитник сборной Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счет ударом головой при розыгрыше углового. На 45-й минуте защитник Страхиня Павлович сравнял счет, забив после розыгрыша штрафного удара, а в компенсированное время сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич ударом из-за пределов штрафной площади вывел свою сборную вперед.

Во втором тайме сербы упрочили свое преимущество благодаря забившему свой 51 гол за национальную сборную нападающему Александру Митровичу. Но вышедший на замену нападающий Камеруна Венсан Абубакар, убежав один на один с сербским вратарем Ваней Милинковичем-Савичем, отыграл один мяч, а через две минуты другой камерунский нападающий Эрик Шупо-Мотинг сравнял счет - 3:3. При этом Абубакар стал первым африканским футболистом в истории чемпионатов мира, забившим гол и отдавшим результативный пас после выхода на замену.

В этой же группе свой матч на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе провели сборные Бразилии и Швейцарии. В первом тайме бразильцы имели игровое преимущество, четырежды пробив по воротам ни разу не сделавшего этого соперника. Свой же единственный гол пятикратные чемпионы мира смогли забить лишь на 83-й минуте, когда после паса в штрафную площадь нападающего Родриго с лета пробил полузащитник Каземиро.

Сборная Бразилии после этой трудной победы набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф, став первой командой в истории, которая не проиграла подряд в 17 матчах на групповых этапах чемпионатов мира.

Прорыв нападающего сборной Южной Кореи Сон Хын Мина прерывает ганский защитник и экс-игрок «Челси» Тарик Лэмпти / Фото championat.com

Представители группы «H» сборные Южной Кореи и Ганы встречались на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане, и сыграли достаточно результативно. В первом тайме дважды отличились игроки африканской сборной Мохаммед Салису и Мохаммед Кудуса. Во втором тайме нападающий сборной Южной Кореи Чхо Кю Сун в течение трех минут оформил дубль, сравняв счет. Затем дубль оформил Кудус, точный удар которого в итоге принес победу сборной Ганы - 2:3. Кудус также стал первым в истории игроком сборной Ганы, оформившим дубль в матче чемпионата мира. А южнокорейская сборная проведет следующий матч группового турнира со сборной Португалии без своего португальского наставника Паулы Бенту, удаленного в дополнительное время за выражение своего недовольства решением арбитра.

Автор дубля в ворота сборной Уругвая португальский полузащитник Бруну Фернандеш пробивает пенальти / Фото championat.com

А сборная Португалии между тем завершала игровой день матчем в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» с командой Уругвая. В первом тайме команды создали всего один опасный момент, когда голкипер португальской сборной помешал забить гол прорвавшемуся в штрафную площадь полузащитнику сборной Эквадора Родриго Бентанкуру. В во втором тайме полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш смог оформить дубль, забив на 55-й минуте с игры и на 3-й добавленной минуте реализовав им же заработанный пенальти. Благодаря этой победе сборная Португалии обеспечила себе, как и сборные Франции и Бразилии, досрочный выход в плей-офф чемпионата мира.

Сегодня стартует третий тур группового этапа, а матчи команд одной группы будут проводиться параллельно. Откроют сегодняшний игровой день встречи команд группы «А» Нидерланды - Катар и Эквадор - Сенегал, которые начнутся в 21:00. А в час ночи начнутся поединки Иран - США и Уэльс - Англия.