Министр просвещения Асхат Аймагамбетов пояснил, кому будут предоставлять бесплатное питание в детских садах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В настоящее время у нас сотни тысяч детей, не посещающих детский сад. Почему они не стоят в очереди? Это значит, что они не пойдут в детский сад, не отстояв очередь. Наши детские сады в основном бесплатные. Но за питание родители платят сами. Малообеспеченные семьи в сложной ситуации говорят, что не могут найти эти средства, что у них нет денег, чтобы кормить детей в детском саду, и они не стоят в очереди. Это оказывает большое негативное влияние на подготовку детей к школе, здоровье и полноценное питание", - сказал министр в кулуарах заседания правительства.

Также министр напомнил, что данная инициатива была выдвинута в рамках предвыборной программы Главы государства.

"Соответственно, такие семьи будут выявлены, этим детям будут выделены специальные средства из государственного бюджета, а питание для них будет бесплатным. Тогда несколько сотен тысяч детей будут ходить в детские сады, хорошо питаться, и это будет очень полезно для их здоровья и успеваемости", - сказал Аймагамбетов.