Документальный фильм «Завтра море» казахстанского режиссера Катерины Суворовой уже на протяжении года смотрят европейские зрители стримингового канала Netflix. Однако в Казахстане картину об экологической катастрофе в Аральском море не видели, как и многие другие отечественные документальные фильмы. Почему так происходит и как изменить ситуацию - об этом говорили на встрече документалистов в Алматы.

Кадр из фильма «Завтра Море» /i.ytimg.com

Кадр из фильма «Завтра Море» /vlast.kz

Инициаторами проведения встречи стали режиссеры и киноведы Асия Байгожина, Жанана Курмашева, Арман Каиржан и Айдос Сейітжан. В одном помещении находились корифеи документалистики Владимир Тюлькин, Ануар Райбаев, Мурат Мусин и молодые звезды, среди которых могли быть также Канат Бейсекеев и Ринат Балгабаев, но они не смогли приехать из-за съемок. Встреча поколений во многом и определила настроение собрания.

Участники встречи документалистов Казахстана. Алматы, 24 ноября 2022 г.

Первым камнем преткновения стало предложение представителя Государственного центра поддержки национального кино, продюсера Анар Кашагановой объединить инициативное сообщество с существующей с 2016 года Национальной киноакадемией кинематографических искусств и наук под руководством режиссера Рашида Нугманова. Не все молодые авторы документального кино согласились с такой перспективой.

Для документалистов сегодня важно не просто реализовать свои идеи в фильме, а отвечать потребностям и желаниям зрителей, взаимодействовать с ними напрямую, получать обратную связь. Документальное кино создает возможность обратить внимание на проблемы, о которых говорится вскользь, разрушать стереотипы и мифы, которые разрастаются в соцсетях в геометрической прогрессии. Именно поэтому важно, чтобы профессиональные сообщества создавали комфортную инфраструктуру, где слышны не тихие отдельные голоса, а громкий голос работающего бренда.

Ежегодно в Казахстане проводится питчинг (конкурс на грантовое финансирование) Государственного центра поддержки национального кино, который и манит, и пугает документалистов. Чаще всего в конкурсе побеждают документальные фильмы-портреты и посвященные какой-либо дате. Большинство из них казахстанцы, налогоплательщики, за счет которых финансируется фонд, не видят на широких экранах или в прайм-тайм на телевидении (об интернете и не говорим).

В любом из вариантов финансирования - на государственные деньги или за счет создателей - прокат документального кино в Казахстане остается на сфере фантастики, потому что интерес аудитории к такому кино низкий, и у кино с телевидением сокращается аудитория. В индустрии кино Казахстана не хватает продюсеров и агентов, которые могли бы поднять интерес к документальному кино и настроить связь со зрителями.

Продюсер Айгуль Черендинова со своей командой, выиграв конкурс в 2020 году, сняла фильм «Властительницы Евразии», который стал лауреатом фестиваля «Коркыт Ата» в Турции в начале ноября 2022 года. Когда фильм дойдет до широкой аудитории, неизвестно. По мнению продюсера, самая главная проблема документалистов – это не деньги, а доступ к аудитории, который авторам приходится находить самостоятельно, и чаще вопреки, чем благодаря государственному финансированию. Айгуль отмечает, что фестивальные фильмы, которые стали призерами за рубежом, не приносят ощутимую пользу документалистике в Казахстане, потому что их не видят зрители, для которых эти картины были созданы.

Катерина Суворова снимала фильм «Завтра море» на свои деньги и на средства разных зарубежных грантов в течение 5 лет, потому что процесс постоянно прерывался на поиск дополнительного финансирования. В Казахстане нет дистрибуторов, которые согласились бы купить такой фильм. Катерина акцентировала внимание на важности финансирования процесса исследования темы для будущего фильма, что не учитывается в бюджетах многих фондов, в том числе и государственном фонде Казахстана. Документалистам, прошедшим конкурс на финансирование, нужно снимать в очень сжатые сроки, что сказывается и на качестве фильма, и на глубине раскрытия темы.

В итоге участники встречи пришли к выводу, что статус документальному кино может вернуть только зритель, путь к которому нужно найти с помощью общих усилий и организации административной и информационной помощи продюсеров и агентов.