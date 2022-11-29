Почему казахстанских документалистов смотрят на Netflix, но не знают на родине?
Айнур СУЛЕЙМЕНОВА
Документальный фильм «Завтра море» казахстанского режиссера Катерины Суворовой уже на протяжении года смотрят европейские зрители стримингового канала Netflix. Однако в Казахстане картину об экологической катастрофе в Аральском море не видели, как и многие другие отечественные документальные фильмы. Почему так происходит и как изменить ситуацию - об этом говорили на встрече документалистов в Алматы.
Кадр из фильма «Завтра Море» /i.ytimg.com
Кадр из фильма «Завтра Море» /vlast.kz
Инициаторами проведения встречи стали режиссеры и киноведы Асия Байгожина, Жанана Курмашева, Арман Каиржан и Айдос Сейітжан. В одном помещении находились корифеи документалистики Владимир Тюлькин, Ануар Райбаев, Мурат Мусин и молодые звезды, среди которых могли быть также Канат Бейсекеев и Ринат Балгабаев, но они не смогли приехать из-за съемок. Встреча поколений во многом и определила настроение собрания.
Участники встречи документалистов Казахстана. Алматы, 24 ноября 2022 г.
Первым камнем преткновения стало предложение представителя Государственного центра поддержки национального кино, продюсера Анар Кашагановой объединить инициативное сообщество с существующей с 2016 года Национальной киноакадемией кинематографических искусств и наук под руководством режиссера Рашида Нугманова. Не все молодые авторы документального кино согласились с такой перспективой.
Для документалистов сегодня важно не просто реализовать свои идеи в фильме, а отвечать потребностям и желаниям зрителей, взаимодействовать с ними напрямую, получать обратную связь. Документальное кино создает возможность обратить внимание на проблемы, о которых говорится вскользь, разрушать стереотипы и мифы, которые разрастаются в соцсетях в геометрической прогрессии. Именно поэтому важно, чтобы профессиональные сообщества создавали комфортную инфраструктуру, где слышны не тихие отдельные голоса, а громкий голос работающего бренда.
Ежегодно в Казахстане проводится питчинг (конкурс на грантовое финансирование) Государственного центра поддержки национального кино, который и манит, и пугает документалистов. Чаще всего в конкурсе побеждают документальные фильмы-портреты и посвященные какой-либо дате. Большинство из них казахстанцы, налогоплательщики, за счет которых финансируется фонд, не видят на широких экранах или в прайм-тайм на телевидении (об интернете и не говорим).
В любом из вариантов финансирования - на государственные деньги или за счет создателей - прокат документального кино в Казахстане остается на сфере фантастики, потому что интерес аудитории к такому кино низкий, и у кино с телевидением сокращается аудитория. В индустрии кино Казахстана не хватает продюсеров и агентов, которые могли бы поднять интерес к документальному кино и настроить связь со зрителями.
Продюсер Айгуль Черендинова со своей командой, выиграв конкурс в 2020 году, сняла фильм «Властительницы Евразии», который стал лауреатом фестиваля «Коркыт Ата» в Турции в начале ноября 2022 года. Когда фильм дойдет до широкой аудитории, неизвестно. По мнению продюсера, самая главная проблема документалистов – это не деньги, а доступ к аудитории, который авторам приходится находить самостоятельно, и чаще вопреки, чем благодаря государственному финансированию. Айгуль отмечает, что фестивальные фильмы, которые стали призерами за рубежом, не приносят ощутимую пользу документалистике в Казахстане, потому что их не видят зрители, для которых эти картины были созданы.
Катерина Суворова снимала фильм «Завтра море» на свои деньги и на средства разных зарубежных грантов в течение 5 лет, потому что процесс постоянно прерывался на поиск дополнительного финансирования. В Казахстане нет дистрибуторов, которые согласились бы купить такой фильм. Катерина акцентировала внимание на важности финансирования процесса исследования темы для будущего фильма, что не учитывается в бюджетах многих фондов, в том числе и государственном фонде Казахстана. Документалистам, прошедшим конкурс на финансирование, нужно снимать в очень сжатые сроки, что сказывается и на качестве фильма, и на глубине раскрытия темы.
В итоге участники встречи пришли к выводу, что статус документальному кино может вернуть только зритель, путь к которому нужно найти с помощью общих усилий и организации административной и информационной помощи продюсеров и агентов.
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