В Катаре сыграны очередные матчи второго тура группового этапа проходящего здесь чемпионата мира по футболу. В девятый игровой день провели свои встречи команды, выступающие в группах «E» и «F».

К воротам сборной Японии прорывается автор голевой передачи полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда / Фото championat.com

В группе «Е» могла досрочно добиться права выхода в 1/8 финала сборная Японии, сенсационно переигравшая на старте команду Германии и встречавшаяся во втором туре со сборной Коста-Рики, разгромно уступившей испанским футболистам. Костариканцы, пропустившие от испанцев 7 мячей и не нанесшие в том матче ни одного удара в створ ворот, и по воротам сборной Японии нанесли прицельный удар лишь на 81-й минуте. Но этот удар Кейшера Фуллера после паса Ельцина Техеды получился результативным, а гол стал единственным в матче и принес сборной Коста-Рики первую победу на чемпионате.

Не был открыт счет в первом тайме и в матче группы «F» между сборной Бельгии, выигравшей в первом туре с минимальным счетом у канадцев, и сборной Марокко, завершившей нулевой ничьей стартовую встречу с хорватами. Правда, на первой компенсированной минуте мяч побывал в сетке ворот действующего бронзового призера чемпионата мира сборной Бельгии, но гол, забитый со штрафного, не был засчитан из-за офсайда. Сборной Марокко удалось провести аналогичный розыгрыш штрафного удара на 73-й минуте - мяч, посланный Абдельхамидом Сабири, также влетел в сетку ворот, но на этот раз все произошло в рамках правил. А на второй добавленной минуте после удара Закарии Абухляля счет стал 2:0, и сборная Марокко стала автором очередного сюрприза чемпионата.

В этой же группе еще один действующий призер - серебряный - сборная Хорватии встречалась также в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» с командой Канады. Канадцы, второй раз участвующие в чемпионатах мира и проводившие свой пятый матч на этих турнирах, на 2-й минуте усилиями нападающего Альфонсо Дэвиса открыли счет и во встрече, и своим голам на мировых первенствах. Но до перерыва благодаря голам Андрея Крамарича и Марко Ливайи сборная Хорватии вышла вперед. Во втором тайме хорваты отличились еще дважды: вначале Крамарич оформил дубль, а на четвертой добавленной минуте Ловро Майер сделал счет разгромным - 4:1, лишив таким образом сборную Канады шансов на выход из группы.

Защитник сборной Испании Жорди Альба против нападающего сборной Германии Сержа Гнабри / Фото championat.com

Матч группы «E» с участием мировых грандов сборных Испании и Германии, завершал игровой день. К моменту начала игры уже у трех команд группы было по 3 очка, и судьба немецкой сборной зависела исключительно лишь от ее футболистов. В последний раз на чемпионате мира эти сборные встречались в полуфинале в 2010 году, и тогда испанцы одержали победу с минимальным счетом.

В начале матча в Катаре Мануэль Нойер спас сборную Германии, ладонью переведя мяч в перекладину ворот. Для 36-летнего голкипера «Баварии» и лучшего вратаря чемпионата мира 2014 года это был 18-й матч на чемпионатах мира, столько же, сколько и у еще одного вратаря «Баварии» и сборной Германии, обладателя полного комплекта наград чемпионатов мира Зеппа Майера и чемпиона мира 1994 года бразильца Клаудио Таффарела.





Нападающий Никлас Фюллькруг, забив гол испанцам, вернул сборной Германии сохранить шансы на выход в плей-офф / Фото championat.com

До перерыва счет в центральном матче игрового дня открыт не был. А после часа игры отличился вышедший на замену нападающий сборной Испании Альваро Мората. Вернул надежду сборной Германии нападающий бременского «Вердера» Никлас Фюллькруг, также вышедший на замену и сравнявший счет на 83-й минуте. Больше голов в матче забито не было, а сборная Испании с четырьмя очками возглавила турнирную таблицу группы «E». Сборная Германии, впервые в своей истории не одержавшая ни одной победы в двух первых играх чемпионата мира, с одним набранным очком занимает четвертое место, отставая на два очка от сборных Японии и Коста-Рики.

Сегодня завершат программу второго тура матчи с участием команд группы «G» и «H». Будут сыграны четыре матча: Камерун - Сербия, Южная Корея - Гана, Бразилия - Швейцария и Португалия - Уругвай.