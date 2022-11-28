Портал Transfermarkt.ru обновил данные по футболистам, выступающим в КПЛ, передает prosports.kz. Среди игроков футбольного клуба "Тобол" сразу пятеро футболистов подешевели. При этом самым дорогим футболистом казахстанской Премьер-лиги остается форвард «Тобола» и сборной Узбекистана Игорь Сергеев.

После завершения сезона КПЛ специалисты из Transfermarkt посчитали Педро Эуженио из «Астаны» самым подорожавшим игроком. Португалец добавил к своей стоимости 300 тысяч евро, и теперь он оценивается в 900 тысяч евро.

В этом списке оказались и молодые казахстанкие игроки - Эльхан Астанов, Абылайхан Жумабек и Данил Устименко, которые уже вызываются в национальную сборную Казахстана.

Больше всех упал в цене полузашитник «Тобола» Милян Вукадинович. Серб потерял ровно половину своей предней стоимости. Примечательно, что в списке из десяти подешевевших футболистов пять представляют костанайский «Тобол».

Самым же дорогим футболистом казахстанской Премьер-лиги, по версии портала Transfermarkt, вновь стал форвард «Тобола» и сборной Узбекистана Игорь Сергеев. Его рыночная стоимость равна 1,4 млн €.

Второе место в этом списке занимает полузащитник «Астаны» Макс Эбонг (€1,2 млн), а на третьей строчке расположился армянский игрок «Астаны» Камо Оганесян, его оценили в 1 миллион €.