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В пяти районах Костаная отключат свет на этой неделе

28 ноября 2022, 09:27 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 28 ноября по 2 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами электроэнергию бдут отключать в домах потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ВЛ-10 кВ ТП-150-ТП-54 (работы на подстанции)

28 ноября с 10:00 до 17:00

Промзона:

  • ТОО «Бонус +»,
  •  ТОО «Табыс»,
  •  ИП Радута,
  • ИП Есенбаева,
  • ИП Утенов,
  • ТОО «Пласт-окно».

КТП-17 (работы на ВЛ-10/0,4 кВ)

с 29 ноября по 2 декабря с 10.00 до 18.00

  • кафе «Тандырная»,
  •  Автолюкс,
  • ИП Бондаренко,
  • магазин «Сто дверей».

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,
  • ул. Бородина 45-59,
  •  ул. Шаяхметова 42-62,

ВЛ-10 кВ РП-Абсолют-ТП-САБ (работы на подстанции)

29 и 30 ноября с 10:00 до 18:00

  • ИП Ткаченко,
  • ИП Государский,
  •  ИП «Галактика»,
  • ИП Оспанова,
  • АЗС № 7 «Эталон»,
  • ТОО «Акай»,
  • ТОО «Флуэраш».

ТП-565 (работы на подстанции)

30 ноября с 10:00 до 20:00

  • ТД «Азия»,
  • детский сад № 4,
  • магазины «Березка», «Жарык»,
  • аптека «Цветная», «Забота», «Фармаком».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 17,19,21,
  • ул. Строительная 16,
  • ул. Чернышевского 68.

ТП-307 (работы на подстанции)

2 декабря с 10:00 до 19:00

  • детский сад «Бобек»,
  •  гостиница «Александровский сад»,
  • ресторан «В гости».

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 142,144,
  • ул. Шевченко 130,
  • ул. Шаяхметова 149,
  • пр. Назарбаева 137/1,139.