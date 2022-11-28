В пяти районах Костаная отключат свет на этой неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 ноября по 2 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами электроэнергию бдут отключать в домах потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ВЛ-10 кВ ТП-150-ТП-54 (работы на подстанции)
28 ноября с 10:00 до 17:00
Промзона:
- ТОО «Бонус +»,
- ТОО «Табыс»,
- ИП Радута,
- ИП Есенбаева,
- ИП Утенов,
- ТОО «Пласт-окно».
КТП-17 (работы на ВЛ-10/0,4 кВ)
с 29 ноября по 2 декабря с 10.00 до 18.00
- кафе «Тандырная»,
- Автолюкс,
- ИП Бондаренко,
- магазин «Сто дверей».
Частный сектор:
- ул. Дощанова 134-180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина 45-59,
- ул. Шаяхметова 42-62,
ВЛ-10 кВ РП-Абсолют-ТП-САБ (работы на подстанции)
29 и 30 ноября с 10:00 до 18:00
- ИП Ткаченко,
- ИП Государский,
- ИП «Галактика»,
- ИП Оспанова,
- АЗС № 7 «Эталон»,
- ТОО «Акай»,
- ТОО «Флуэраш».
ТП-565 (работы на подстанции)
30 ноября с 10:00 до 20:00
- ТД «Азия»,
- детский сад № 4,
- магазины «Березка», «Жарык»,
- аптека «Цветная», «Забота», «Фармаком».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 17,19,21,
- ул. Строительная 16,
- ул. Чернышевского 68.
ТП-307 (работы на подстанции)
2 декабря с 10:00 до 19:00
- детский сад «Бобек»,
- гостиница «Александровский сад»,
- ресторан «В гости».
Спальный сектор:
- ул. Бородина 142,144,
- ул. Шевченко 130,
- ул. Шаяхметова 149,
- пр. Назарбаева 137/1,139.
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