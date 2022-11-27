В восьмой игровой день в Катаре прошли матчи второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу с участием команд групп «C» и «D».

Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан в поединке с командой Туниса сохранил свои ворота в неприкосновенности / Фото championat.com

Первый поединок дня состоялся в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб», в котором встретились выступающие в группе «D» сборные Туниса и Австралии. В шестой раз пробившиеся в финальную часть чемпионата мира сборные в стартовых матчах не смогли добиться побед. Сборная Туниса завершила встречу с датскими футболистами нулевой ничьей, а австралийцы, открыв счет в матче с французами, и вовсе разгромно уступили действующему чемпиону мира - 1:4. Благодаря отличившемуся в середине первого тайма Митчеллу Дюку сборная Австралии с минимальным счетом одержала победу в этом матче и второй раз за всю историю участия в чемпионатах мира завершила встречу без пропущенных голов.

Представители группы «С» сборные Польши и Саудовской Аравии играли на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян. В первом туре поляки не пропустили в матче с командой Мексики, но и не смогли забить сами, а сборная Саудовской Аравии стала автором первой сенсации на чемпионате мира, одержав волевую победу над аргентинцами (2:1). Саудовцы больше атаковали в первом тайме, однако не смогли реализовать свои моменты, даже не забив пенальти на первой компенсированной минуте. А поляки один из своих немногих шансов использовали, когда после передачи Роберта Левандовски ворота поразил Петр Зелиньски. В конце встречи свой первый гол на чемпионате мира забил и Левандовски, и сборная Польши, набрав четыре очка, возглавила группу.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил в Катаре уже три гола / Фото championat.com

Затем в столице Катара городе Дохе на поле стадиона «Стэдиум 974» вышли действующий чемпион мира сборная Франции и полуфиналист чемпионата Европы 2020 года сборная Дании. Эти команды уже дважды встречались в текущем году в рамках Лиги наций УЕФА, и дважды побеждали датчане.

Французские футболисты имели игровое преимущество в первом тайме, но забитых голов зрители не увидели. Во втором тайме французы открыли-таки счет усилиями Килиана Мбаппе. Датчане быстро восстановили равновесие после гола Андреаса Кристенсена, проводившего свой 60-й матч за сборную. И все же сборная Франции была в этот день сильнее, а ее лидер Мбаппе в конце встречи второй раз поразил ворота сборной Дании, оформив дубль и забив свой третий гол на этом турнире. А всего на счету Мбаппе, как и Зинедина Зидана, 31 гол за сборную Францию, семь из которых он забил на чемпионатах мира.

Набрав 6 очков, сборная Франции досрочно обеспечила себе место в плей-офф, а на вторую путевку в 1/8 финала из группы «D» претендуют остальные три сборные.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с Марадоной по количеству матчей и забитым мячам на чемпионатах мира / Фото championat.com

Поздно ночью в городе Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик», на трибунах которого собралось, по сообщению пресс-службы ФИФА, 88 966 болельщиков, завершили игровой день команды группы «C» сборные Аргентины и Мексики. В первом тайме команды нанесли всего по одному удару в створ ворот, так и не открыв счет в первом тайме. А открыл счет после часа игры 35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси, для которого этот гол стал восьмым, забитым на чемпионатах мира. Столько же голов и у его легендарного земляка Диего Марадоны, с которым Месси сравнялся и по количеству проведенных на чемпионатах мира матчей - по 21. В конце матча Месси стал автором и результативной передачи, после которой Энцо Фернандес поставил точку в матче - 2:0.

Сегодня в Катаре пройдут матчи второго тура в группе «E» Япония - Коста-Рика и Испания - Германия и группе «F» Бельгия - Марокко и Хорватия - Канада.