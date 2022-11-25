Минувшей ночью завершились последние матчи первого тура группового этапа проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу, в которых сыграли команды еще из четырех групп.

Нападающий сборной Японии Такума Асано забивает победный гол в ворота четырехкратного чемпиона мира сборной Германии / Фото championat.com

Программу игр в группе «E» открыли четырехкратный чемпион мира сборная Германии и принимающая участие в седьмом чемпионате подряд команда Японии, встреча которых прошла в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».

Реализовав в первом тайме пенальти, немецкие футболисты вышли вперед, однако в конце матча сборная Японии в течение восьми минут дважды поразила ворота Мануэля Нойера и сотворила вторую сенсацию на турнире, впервые при этом одержав волевую победу в рамках чемпионата мира. В этом матче вышел на замену нападающий сборной Германии Юссуфа Мукоко, которому три дня назад исполнилось 18 лет и который стал самым молодым игроком национальной команды, когда-либо принимавшим участие в матчах чемпионатов мира, и самым молодым игроком на чемпионатах мира за последние 20 лет.

В этой же группе чемпионы мира 2010 года сборная Испании также в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» разгромила команду Коста-Рики со счетом 7:0, установив рекорд чемпионатов мира по владению мячом (85,1%) и не дав соперникам, в шестой раз принимающим участие в чемпионате мира, нанести ни одного удара по своим воротам. Испания вслед за сборными Бразилии (229), Германии (227), Аргентины (138), Италии (128) и Франции (124) преодолела отметку в 100 забитых голов (106) в истории турнира. А забивший пятый гол в матче полузащитник «Барселоны» Гави стал самым молодым игроком сборной Испании, сыгравшим на чемпионате мира, выйдя в стартовом составе в возрасте 18 лет и 110 дней, а также стал третьим после бразильца Пеле (17 лет и 249 дней, 1958 г.) и мексиканца Мануэля Росаса (18 лет и 93 дней, 1930 г.) самым молодым автором забитого мяча за всю историю чемпионатов мира.

В группе «F» на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре в матче между сборной Марокко, играющей в шестой раз в финале чемпионата мира, и действующим серебряным призером командой Хорватии была зафиксирована третья на этом турнире нулевая ничья.

Голкипер Тибо Куртуа помог сборной Бельгии одержать победу над командой Канады, отразив пенальти в начале матча / Фото championat.com

А вот в прошедшем в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» поединке между действующим бронзовым призером сборной Бельгии, для которой этот чемпионат уже 13-й, и второй раз отобравшейся в финал командой Канады, хоть и с трудом, но был забит один гол. Сделали это бельгийцы, в составе которых голкипер Тибо Куртуа отразил на 10-й минуте пенальти. А у канадцев с первых минут на поле появился полузащитник Атиба Хатчинсон, в возрасте 39 лет и 288 дней ставший самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, вышедшим в стартовом составе.

С минимальным счетом завершился матч и в группе «G» между сборными Швейцарии и Камеруна, прошедший на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Интересно, что автором гола стал нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо, родившийся в столице Камеруна городе Яунде. Благодаря этом голу, швейцарцы на шестом подряд чемпионате мира из своих 12-ти не проиграли в первом матче.

Четвертым матчем чемпионата, в котором не было забито голов, стала встреча выступающих в группе «H» сборной Уругвая, становившейся чемпионом мира в 1930 и 1950 годах, и сборной Южной Кореи. Игравшие на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне впервые в истории чемпионатов мира обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Зато 10-кратный участник чемпионатов мира сборная Кореи отметилась выходом на поле в стартовом составе сразу пяти игроков с одинаковой фамилией - это голкипер Ким Сон Кю, защитники Ким Мун Хван, Ким Мин Джэ, Ким Юнь Квон и Ким Чжин Су, а еще один защитник Ким Тэ Хван остался в запасе.

Португалец Криштиану Роналду забивает в пятом подряд чемпионате мира / Фото championat.com

В матче между сборными Португалии и Ганы, выступающими в группе «H», было забито пять голов. Чуть больше в этом в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» преуспели выигрывавшие в 1966 году бронзовые медали португальцы, в составе которых отметился голом с пенальти 37-летний нападающий Криштиану Роналду, для которого это был 118-й гол за сборную и уже пятый чемпионат мира. Пять раз, кроме Роналду, на чемпионатах мира выступали еще четыре игрока: мексиканцы Антонио Карбахаль и Рафаэль Маркес, немец Лотар Маттеус и сделавший это днем ранее аргентинец Лионель Месси, но забитыми голами в каждом из пяти чемпионатов отметился только именитый португалец. А сборная Португалии впервые за 16 лет стартовала на чемпионате мира с победы.

Бразильский нападающий Ришарлисон забивает второй гол в ворота сборной Сербии и оформляет дубль / Фото championat.com

Завершил программу первого тура поединок группы «G» между единственными в истории пятикратными чемпионами мира бразильцами и сборной Сербии. Первый тайм матча на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле прошел без забитых голов, а во втором тайме дублем отметился нападающий сборной Бразилии Ришарлисон, ставший восьмым игроком в истории своей сборной, оформившим дубль в первом же для себя матче на чемпионате мира.

Стоит отметить, что стартовый тур прошел без удалений. Такое уже случалось на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, но тогда в первом туре прошло 12 встреч, а сейчас их было на четыре больше.

Программу второго тура группового этапа откроют матчи с участием команд группы «А»: Катар - Сенегал, Нидерланды - Эквадор, а также команд группы «В»: Уэльс - Иран, Англия - США.