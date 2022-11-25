Республиканские командно-штабные учения "Кыс-2022" завершились в Костанае сегодня, 25 ноября. Вчера больше сотни человек и 46 единиц техники оттачивали свои навыки на недостроенной в микрорайоне Кунай школе.

Спасатели тушили огонь, эвакуировали раненых, искали пропавших.

- На учениях совместно тренируются все госорганы, которые могут быть задействованы в случае ЧП в зимний период, - рассказал начальник Департамента ликвдации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман ОРАЗАЛИН. - Ликвидацией ЧС, как вы могли наблюдать, занимаются ведь не только спасатели, но и коммунальные службы, и волонтеры, и медики. На учениях мы отрабатываем слаженность взаимодействия. Тем более по поручению президента мы в этом году переработали все алгоритмы действий при ЧС. Эти изменения мы и отрабатывали. Хочу отметить, что все задачи, которые были поставлены в ходе учений, выполнены в полном объеме.

Задачу для участников усложняла метель. Хотя сами спасатели говорят, что для них это даже хорошо, так как учения оказались естественно максимально приближены к реальным условиям.

Вместе со спасателями в учениях участвовали волонтеры из поисково-спасательного отряда "Регион10".

- Мы постоянно работаем вместе с сотрудниками ДЧС, - отмечает волонтер Лариса ГАЛКИНА. - Мы сегодня отрабатывали как искать человека во время снежного затора. Здесь у нас порядка 20 волонтеров. Я считаю, что учения у нас проходят четко и слаженно. Здесь развернули мобильный штаб.

После учений волонтеров накормили гречневой кашей и напоили горячим чаем из полевой кухни.

Фото Георгия ГОВОРОВА