Осадки закончились, морозы остались - Прогноз погоды в Костанае и по области на 3 дня
Георгий ГОВОРОВ
В ближайшие три дня на территории Костанайской области, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. В субботу, 26 ноября, на севере и юге региона возможен туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -23...-28, на юге -13...-18 градусов, на севере сильный мороз до -32. Днём -20...-25, на юге -8...-13 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае ветер юго-восточный всего 2-7 м/с. Ночью -26...-28, днём -20...-22 градусов.
В воскресенье, 27 ноября, по области ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -23...-28, на юге и западе -20 градусов. Днём -15...-20, на юге -10 градусов.
В Костанае ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью -24...-26, днём -18...-20 градусов.
- В понедельник, 28 ноября, по области без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Температура воздуха ночью -17...-22, на юге -12 градусов, днём -12...-17, на юге -8 градусов.
В Костанае в понедельник ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью -18...-20, днём -16...-18 градусов.
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