Касым-Жомарт Токаев гарантировал, что избирательная кампания пройдет в строгом соответствии с законодательством, справедливо и открыто. Сдержал ли он это обещание? Да. Серьезных нарушений в ходе голосований зафиксировано не было.

Да. Казахстанцы могли свободно выбрать любого из шести кандидатов.

Нет. Пока нет реальной оппозиции, не будет и справедливых выборов.

Нет. Подсчетом голосов занимались те же члены избиркомов, что и раньше.

