Валовой сбор составил 5,7 млн т, сообщил сегодня, 25 ноября, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Тимур БИСИМБАЕВ. На брифинге он информировал об итогах развития агропромышленного комплекса за 10 месяцев.

- В среднем с каждого гектара зерновых собрано по 14,2 центнеров, - сказал он. И добавил, отвечая на вопрос «НГ»: - Самая высокая урожайность в Сарыкольском районе - около 23 ц/га, далее идут Узункольский район и Алтынсаринский.

В облсельхозуправлении считают, что существенную роль сыграло обеспечение хозяйств качественными семенами. По словам спикера, в области было субсидировано 23,9 тыс. т высокопродуктивных семян на 1,7 млрд тенге. Из всего объема использованных 530 тыс. т, 98% составил посевной материал высших репродукций.

Погодные условия при этом со счетов все равно никто не может сбросить, второй год подряд часть Карабалыкского, Федоровского, Костанайского районов, традиционно богатые хлебом, попадают под засуху и не собирают высоких урожаев.

Тем не менее в целом объем валового выпуска продукции растениеводствасоставил 699 млрд тенге, тогда как показатель по животноводству - 178,7 млрд тенге. Именно за счет производства зерновых, крупяных и масличных культур, овощей индекс физического объема всей отрасли сельского хозяйства достиг в Костанайской области 138,6%. И это лучший показатель в республике, отметил Бисимбаев. ИФО характеризует объемы выпуска продукции в сравниваемых периодах, то есть в прошлом году, засушливом на большей части области, и нынешнем, относительно благополучном. Отдельно ИФО в растениеводстве - 158,8%, в животноводстве – 92%.