Во время ОПМ “Рефлекс” полицейские задержали 32-летнюю жительницу Рудного, сообщает Polisia.kz. В доме подозреваемой в ходе обыска изъяли более 45 г синтетического наркотика, расфасованного по зип-пакетам.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 3. УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта”, – сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аят КАРТБАЕВ.

Проводится досудебное расследование. Задержанная водворена в ИВС Рудного в порядке статьи 128 УПК РК.

В департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг “синтетики”.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области