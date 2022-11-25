В ночь с 24-го на 25 ноября снег шел без перерыва 16 часов, в городе выпало около 18 мм осадков при месячной норме 24 мм. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ.

- Ночью к работе приступили 87 единиц снегоуборочной техники, которая перешла на круглосуточный режим работы, - пояснил он. - Вчера вместе с заместителем акима Костаная Алматом Исмагуловым мы проинспектировали все микрорайоны города. Техника работает без перерывов. То есть одна смена отработала, мы никого не ждем, сразу же сменяет вторая смена. Так мы будем работать ближайшие 2-3 дня. В первую очередь очищаем дороги 1-й категории, которыми пользуется общественный транспорт, и подъезды к социальным объектам. Вывоз снега идет по секторам - это остановки, перекрестки. Ночью будем полностью убирать улицы, надеемся, что за 2-3 дня снег вывезем.

Вывозу снега мешает большой поток машин на улицах, поэтому его перенесли на ночь. Расчисткой тротуаров в дневную смену заняты около 300 рабочих, помогает им спецтехника с дорожными щетками.

- Хочу заверить вас, что все сотрудники отдела ЖКХ сегодня даже не спали, все работали и координировали работу подрядчиков, - отметил Сабитов. - Есть моменты с припаркованными автомобилями, которые создают нам трудности. Да, это не всегда вина водителей, которые не смогли заехать во двор. Возможно будут и ДТП со спецтехникой. Мы постараемся всю конструктивную критику принимать. Есть замечания - где-то остановки не почистили, где-то снег остался. Мы постараемся исправить трудности.

Руководитель отдела ЖКХ напомнил, что дороги внутри дворов - в зоне ответственности ПКСК и ОСИ, а подрядчики очищают только городские дороги и внутриквартальные проезды.

Фото Георгия ГОВОРОВА