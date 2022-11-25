Использовать противогололедные материалы необходимо в том числе и до начала снегопада. Именно поэтому дороги в областном центре посыпали прошлой ночью, сообщили вечером 24 ноября в отделе ЖКХ акимата города Костаная.

"Касательно многочисленных обращений сообщаем, что проведение работ по зимнему содержанию улиц и мест общего пользования основывается на рекомендациях «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования» РК 218-138-2017 года № 178, а также полученных предписаниях от ОДТИ ОАП г. Костаная, - говорится в сообщении. - На основании вышеизложенного ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Костаная» принято решение по подсыпке ПГМ (противо-гололедные материалы) в ночь на 24 ноября 2022 года. Данные работы произведены в целях предотвращения наледи и образования снежного наката, а также во избежание дорожно-транспортных происшествий. Дополнительным основанием для подсыпки ПГМ является прогноз погоды, а именно ожидаемый обильный снегопад. Так как подсыпка ПГМ необходима до выпадения осадков."

В отделе ЖКХ также отметили, что подрядчики начали работу по уборке города еще вечером. К утру 25 ноября были почищены проезжие части основных улиц. Тротуары почистили лишь на некоторых из них, например, на ул. Тауелсиздик и Быковского.