На правительственном часу в парламенте сенатор Серик Шайдаров предложил снизить процент по ипотеке для неполных семей, передает Informburo.kz. Сейчас неполные семьи могут приобрести жильё под 5% годовых, но для большинства из них это неподъёмный процент, считает депутат.

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Как напомнил депутат, эту категорию граждан исключили из программы "Бакытты отбасы", предусматривающей ипотеку под 2% годовых. Минтруда мотивировало своё решение ростом фиктивных разводов с 27 400 в 2019-м до 59 800 в 2020 году. Для неполных семей оставили возможность приобрести кредитное жильё по линии акиматов под 5% годовых.

"Возможно, доля правды в этом есть. Однако нужно понимать, что сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже одного прожиточного минимума", – отметил Серик Шайдаров.

По его словам, 5% годовых для большей части неполных семей станут непосильной ношей.

"Считаю, что уполномоченным государственным органам нужно всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения", – сказал сенатор.

Он добавил, что в очередях на жильё до сих пор стоят 88 ветеранов ВОВ, возраст многих из которых скоро перевалит за 100 лет.

"При этом ещё в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье. Без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой", – подчеркнул депутат.