Только те, кто сталкивался с уходом за ребенком с ДЦП, знает, насколько это тяжелый труд. Особенно если ножки малыша постоянно сводит судорогой – спастический синдром нижних конечностей наблюдается у 85% детей с ДЦП. Ребенок не может ходить, ползать, не в состоянии нормально развиваться. При этом, он живет с постоянной болью. До недавнего времени врачи не могли предложить ничего, чтобы облегчить состояние таких пациентов.

К счастью, медицинские технологии постоянно совершенствуются, и те результаты, которые были невозможны еще 10-15 лет назад, сегодня становятся вполне достижимыми. Один из новых видов лечения спастического синдрома – селективная дорсальная ризотомия (СДР). В 90 случаях из 100 она позволяет уменьшить или вовсе убрать спастику нижних конечностей. А это значит – ребенок получает шанс на лучшее качество жизни. Еще один важный момент: эффект от операции сохраняется на всю жизнь!

В каком возрасте лучше всего проводить СДР?

Нейрохирурги советуют сделать операцию, когда ребенку от 3-х до 8-ми лет. Почему они настаивают именно на этом возрастном промежутке? Причина, в основном, в том, что в более старшем возрасте мышцы из-за постоянных спазмов становятся менее эластичными, мышечная ткань замещается соединительной, и эффект от операции будет значительно меньшим. Еще одна важная причина в том, что у ребенка закрепляется стереотип движений, и переучить его, закрепить у него правильные двигательные навыки, будет намного сложнее.

Что происходит после операции СДР?

Суть операции в том, что нейрохирург пресекает подачу патологических нервных импульсов от конечностей к головному мозгу. Для этого он рассекает нервные волокна в области спинного мозга. В месте концентрации нервных корешков выполняется рассечение тканей, операционный разрез делается как можно меньшим по размеру.

После проведения операции можно ожидать таких результатов:

Снижается или устраняется спастика нижних конечностей

У ребенка пропадают боли, вызванные судорогами

Появляется шанс на то, что у него улучшится координация движений, он сможет сам ходить, ползать, сидеть и так далее.

Родители смогут привить ему навыки самообслуживания, благодаря этому уход за ребенком станет проще.

Селективную дорсальную ризотомию проводят в ведущих клиниках, в Европе, США, Турции и Израиле. Операция достаточно сложная технически, поэтому важно найти нейрохирурга с большим опытом проведения СДР.

Зарубежные нейрохирурги уже обладают большим опытом в проведении операции СДР. Поэтому есть смысл поискать клинику для проведения селективной дорсальной ризотомии за границей. В этом вам поможет Experts Medical, сервис, который занимается подбором места для лечения наших соотечественников за границей.

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