Произведения Бетховена и Шумана звучали в зале «Жастар Сарайы» 23 ноября. Их исполнили ведущий солист театра «Астана Опера» Евгений Чайников (бас) и лауреат международных конкурсов, преподаватель фортепьяно в Казахском национальном университете искусств в Астане Елена Цветцих.

Костанай стал вторым городом Казахстана после Кокшетау, костанайцы получили этот подарок от Посольства ФРГ в Казахстане в честь празднования юбилейного года дипломатических отношений между нашими странами.

- Нам приятно, что мы можем снова возобновить региональные концерты. До пандемии была такая практика, когда наше Посольство организовывало в городах Казахстана подобные программы для продвижения немецкой культуры, - рассказала «НГ» первый секретарь Посольства Германии Мехтхильд ЗАССЕ. - В последний раз мы были в вашем городе в 2017 году, тогда был аншлаг. Надеемся, что зрители придут и сейчас.

В этот раз зрительный зал был не полным. Судя по комментариям в телеграм-канале «НГ», где мы опубликовали первые впечатления о концерте, костанайцы хотели бы прийти, но не знали о его проведении.

И все же отрадно, что в зале были и взрослые, и дети. Приходили даже дружной компанией, например, студенты-однокурсники из группы КРФ-101 кафедры русской филологи ЧелГУ (именно так они и представились - «НГ»).

- Очень понравилось! - в один голос сказали молодые люди. - Объявление увидели в социальных сетях. Концерты с классической музыкой и оперой молодежь не всегда воспринимает, но мы же филологи, - смеются студенты - поэтому мы здесь, сидели на втором ряду и близко могли наблюдать за артистами на сцене. С артистами театра «Астана Опера» незнакомы, сейчас появился интерес больше узнать о их творчестве. Хотелось бы чаще посещать такие концерты.

И все же в зале в основном были неслучайные зрители - те, кто изучает немецкий язык. Как это делают активисты ОО «Ақ көгершін» из Тобыла. После концерта они оставили восторженные отзывы о классической музыке и ее благотворном влиянии на здоровье человека.

Изучение немецкого языка, как и других иностранных, оказалось в кризисе из-за реформирования языковой политики в Казахстане. Был сделан акцент на развитие трехъязычия: государственного, русского и английского языков. Только в 2018 году депутатам мажилиса, в их числе был и костанаец Альберт Рау, удалось добиться от МОН РК замены в Государственном общеобязательном стандарте образования слова «английский» на «иностранный». Что и позволило открывать в школах при классах языковые группы для изучения других иностранных языков, помимо английского. Но для этого нужно иметь два показателя: 10-12 желающих изучать иностранный язык и наличие учителя.

«НГ» попросила депутата мажилиса Альберта РАУ прокомментировать возрождение немецкого языка в Казахстане.

- Ломать, запрещать легко, а восстанавливать тяжело, - ответил он по телефону.

Мажилисмен отметил, во-первых, у школьников низкая мотивация к изучению немецкого языка, во-вторых, дефицит педагогических кадров. Только один вуз целенаправленно готовит учителей немецкого языка - Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова. В этом году здесь впервые после некоторого перерыва выпустили группу немецких филологов.

- Профессор университета Ляззат Дальбергенова проводит огромную работу в развитие языка. Она внесла такой вклад, какой, пожалуй, все немцы страны не смогли сделать, - отмечает Рау. - Мы сами себе закрыли дорогу. Государство тратит большие деньги на международные образовательные гранты, когда обучение в Германии бесплатно.

Альберт Павлович привел пример, когда казахстанец, зная немецкий язык, бесплатно учился на кардиохирурга в вузе Германии.

Более оптимистичны в этом вопросе представители Посольства ФРГ.

- Интерес к немецкому языку есть, - к такому выводу пришла Мехтхильд Зассе во время посещения общества «Возрождение» и немецкого языкового центра - партнера Гёте-Института в Казахстане. - Конечно, мы не можем составить конкуренцию английскому, но стараемся оказывать поддержку тем, кто проявляет интерес к немецкому языку, кто изучает и преподает его. В вашей области самое большое количество этнических немцев, здесь интерес к языку очень большой.

Костанайский регион после реорганизации Карагандинской области, действительно, лидирует по количеству проживающих здесь немцев - их около 27 тысяч. В последние годы отмечается рост числа этнических немцев в Казахстане. В центре «Возрождение» отмечают, что это связано с рядом факторов. Во-первых, казахстанцы практически перестали выезжать на ПМЖ в Германию, но опять же не по своей инициативе, в иных геополитических реалиях, возможно, было бы по-другому. Во-вторых, растет рождаемость. В-третьих, возвращаются в Казахстан многие этнические немцы - как из России, так и из Германии. Для государства это положительная тенденция.

Кроме этого, отметили в обществе «Возрождение», наиболее популярной формой взаимодействия двух стран стало развитие бизнеса. Правительство Германии поддерживает бизнес-инициативы этнических немцев на территории Казахстана. В то же время германская сторона стремится максимально сохранить национальную культуру - ежегодно направляет на развитие немецкого языка около 3 млн евро.

Благодаря этому в Рудном работает студия танца Spiegel», а 1 января 2023 года в Денисовском районе откроют детскую театральную группу, где дети в возрасте от 12 лет смогут изучать язык через театральные постановки. Регулярные языковые встречи проводят и люди старшего поколения, например, в Тобыле. На стадии переговоров - инициатива об открытии в детских садах языковых факультативов, как в других регионах Казахстана.

Но вернемся к концерту. На сцене прозвучала новая программа, которую исполнили профессиональные артисты. Солист «Астана Опера» Евгений Чайников первым в Казахстане начал исполнять песенные циклы немецких музыкантов. История началась шесть лет назад с музыкальных композиций Шуберта. Тогда творческий тандем Елены и Евгения представил казахстанскому зрителю концерт из произведений композитора, исполнив его 7 раз в разных регионах страны. И ровно пять лет назад - 23 ноября 2017 года - они впервые выступили на костанайской сцене, тогда был аншлаг. В этом году костанайцы, хоть и неполным залом, также одарили артистов овациями и криками «Браво!».

Идея нынешней концертной программы зародилась очень давно, музыкантам удалось в Германии найти ноты композиторов, затем были регулярные продолжительные репетиции...

Концерт состоял из двух тематических блоков. В первой части, получасовой, прозвучали 16 романтических произведений из вокального цикла немецкого композитора XIX века Роберта Шумана Dichterliebe («Любовь поэта») на стихи Генриха Гейне. Мелодичность в каждой строке. Бас Евгения с его актерским мастерство довольно нежно передал все чувственную палитру: 16 стихов и в каждом свой оттенок любовных переживаний самого поэта - от вдохновения любви до ее трагедии...

Во второй части артисты исполнили первый в истории музыки песенный цикл An die ferne Geliebte («К далёкой возлюбленной») Людвига ван Бетховена. Содержание стихов - обычное для того времени: любовная лирика, передающая глубокие переживания из-за трагической потери любимой женщины. Однако композитор наполнил этот цикл таким музыкальным содержанием, что вокалисту приходилось буквально играть своим голосом. Зритель только успевал следить за музыкальными оттенками на сцене, это было настолько ярко и динамично, что позволило костанайцам во второй половине концерта сильнее раскрепоститься и не скупиться на заслуженное «Браво!».

Елена Цветцих и Евгений Чайников поблагодарили зрителей, немецкий культурный центр «Возрождение» и акимат области за теплую встречу, а также Посольство ФРГ в Казахстане за уникальную возможность исполнить произведения великих композиторов перед широкой аудиторией.

Фото Сауле КУАНБЕК