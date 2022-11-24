Прошедшие в Костанае традиционные соревнования, посвященные памяти Александра Мирошниченко, стали своеобразной репетицией перед предстоящим чемпионатом Казахстана среди старших юношей.

Финальное противостояние боксеров из Карабалыкского района Михаила Желнова (в красном) и Батырхана Сисенова

Принять участие в турнире, носящем статус открытого республиканского, изъявили желание не только молодые казахстанские боксеры, представлявшие Карагандинскую, Костанайскую, Мангистаускую и Северо-Казахстанскую области, но и гости из ближнего зарубежья.

Имя трехкратного чемпиона СССР, бронзового призера чемпионата Европы и Кубка мира, победителя Кубка Европы, серебряного призера чемпионата мира, бронзового призера XXIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея), заслуженного мастера спорта Александра Мирошниченко известно далеко за пределами Казахстана. В Костанае его имя носит улица, на которой жил легендарный боксер, а под эгидой республиканской федерации бокса ежегодно проводится мемориальный турнир среди старших юношей.

В этом году в соревнованиях, прошедших при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых, принимали участие юноши 2006-2007 г. р.

Почетными гостями турнира стали жена Александра Мирошниченко, а также его сыновья Мирон и Егор. Маргарита Мирошниченко поблагодарила организаторов и участников турнира за память о своем муже, отметив, что испытывает радость от того, что турнир продолжает свое существование, а бокс успешно развивается в области.

На церемонии открытия турнира руководитель отдела спорта управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Сергей Богаченко сказал, что наряду со школой бокса, в которой проходит этот мемориальный турнир, за последние пять лет в области построены еще шесть спортивных комплексов. А о том, что спорт в большом почете у жителей области, многозначительно говорит и такой показатель, как количество занимающихся им жителей региона, которое составляет 42% от общей численности населения. Это один из лучших показателей в республике.

О популярности бокса в Костанайской области сказал главный секретарь турнира, представитель Школы высшего спортивного мастерства Канат Нурпеисов, отметивший, что этот вид спорта культивируется в 17 регионах области, а на постоянной основе им занимаются более 3000 воспитанников спортивных школ и секций.

В открытом республиканском турнире победители и призеры определялись в 12 весовых категориях, а в число 24 финалистов пробились и 13 представителей школ бокса Костанайской области, встретившиеся лицом к лицу в пяти боях за «золото».

В ринге рудничанин Азамат Шанабай (слева) и костанаец Кирилл Тарасов (до 50 кг)

Первое костанайское дерби состоялось в финале весовой категории до 46 кг, в котором первое место оспаривали сразу два воспитанника Карабалыкской РДЮСШ Михаил Желнов и Батырхан Сисенов, а сильнейшим из них стал Желнов. В весовой категории до 50 кг костанаец Кирилл Тарасов одержал победу над Азаматом Шанабаем из Рудного. Еще один костанаец Иван Ткач выиграл в финале весовой категории до 54 кг у Диаса Тукпаева из Карабалыкского района, который стал обладателем приза «За волю к победе». А вот в финале весовой категории до 60 кг костанаец Кудрет Сапиев уступил Жандосу Канатулы из Джангельдинского района. В самой тяжелой весовой категории - свыше 80 кг - третье «золото» оставил в областном центре Темирлан Ахметбеков, одержавший в финале победу над Максимом Шайхулиным из Карабалыкского района.

Бой ведет победитель в категрии до 54 кг Иван Ткач из Костаная (в синем)



Шестую золотую медаль в копилку сборной Костанайской области принес выступавший в весовой категории до 52 кг Алишер Шимпиисов из Карабалыкского района, выигравший в финале у Айбара Жүгинисова из Мангистауской области.

Кстати команда Мангистауской области стала второй на турнире по количеству занятых первых мест, а золотые медали на счету Турара Едигеева (до 63 кг), Рысбека Кайыргали (до 66 кг) и Ерасыла Хариса (до 80 кг).

Также победителями турнира стали узбекистанец Джамшидходжа Сапаходжаев (до 52 кг), кыргызстанец Артем Карпов (до 57 кг) и россиянин Василий Ковалев (до 75 кг).

Кроме этого, на счету боксеров Костанайской области еще две серебряные медали и шесть бронзовых медалей. Вторые места в своих весовых категориях завоевали Амантай Тынышпай (до 63 кг) из Рудного и Улан Куаныш (до 66 кг) из Костаная, а третьими призерами стали Хантемир Абай (до 50 кг) из Мендыкаринского района, Алексей Першин (до 57 кг) из Лисаковска, Нурасыл Абай (до 63 кг) из Жангельдинского района, а также костанайцы Алибек Мырзагазин (до 54 кг), Абзал Исмагулов (до 60 кг) и Алишер Сапаргалиев (до 63 кг).

Атакует победитель в категории свыше 80 кг и обладатель приза за лучшую технику Темирлан Ахметбеков из Костаная

Организаторы турнира также наградили костанайца Темирлана Ахметбекова призом «За лучшую технику». Финалист в категории до 75 кг Ренат Шакиров из Караганды был удостоен «Приза зрительских симпатий». Лучшим боскером турнира стал дошедший до финала Нуржан Орысбай (до 57 кг) из Мангистауской области, а лучшим судьей признан Николай Томов из Костаная.

Рефери в ринге - лучший судья турнира Николай Томов (Костанай)

Фото предоставлены «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»