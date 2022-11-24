20-летняя девушка, работавшая няней в семье в селе Боровском Мендыкаринского района украла золотые женские и детские серьги, обручальное кольцо, цепочку, а также женскую шапку. Общая сумма ущерба составила 85 000 тенге. Работала в этой семье девушка с сентября этого года.

С заявлением в районный отдел полиции 23 ноября обратилась местная жительница. Онасообщила, что из дома пропали золотые изделия.Подозреваемую задержали в тот же день.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Ею оказалась 20-летняя девушка, работавшая няней в данной семье, - сообщил начальник ОП Мендыкаринского района подполковник полиции Шарип НАШКЕНОВ. - По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 УК РК «Кража».

Подозреваемая дала признательные показания. Украденные вещи возвращены хозяйке.