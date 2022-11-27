Новые правила поступления в российские вузы начнут действовать с 1 марта 2023 года. Самое важное изменение – количество специальностей и направлений, на которые можно подать документы на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

На Дне открытых дверей в ЮУрГУ (Челябинск) рассказывали об измениях в правилах поступления в вузы

Раньше абитуриент мог указать до 10 направлений, теперь - до 5 специальностей в одном вузе, причем они должны быть расположены в порядке приоритета (1 – наиболее приоритетное, далее по убыванию). Выпускники смогут быстрее определиться с направлением, сконцентрироваться на специальностях, которые им действительно интересны. Но можно менять приоритеты по ходу приемной кампании.

Раньше абитуриенту нужно было предоставить свое согласие о зачислении в конкретный вуз, сейчас же это правило отменили и можно обойтись одним оригиналом документа об образовании.

Поступление на бюджетные места будет проходить одновременно и на очном, и на очно-заочном, и на заочном наборе. При желании можно одновременно подать два заявления: на бюджетное и на платное отделение, причём, если выбраны несколько специальностей, нужно сразу расставить приоритеты - на них и будет ориентироваться приемная комиссия.

Ещё одно изменение - теперь распределение мест это головная боль приёмных комиссий, они обязаны распределять места справедливо, исходя из запросов и пожеланий абитуриентов.

Документы можно подать лично, а также через портал госуслуги, сайт вуза и по почте. Иностранные граждане, которые будут подавать заявления на бюджетную форму обучения, поступают по результатам внутренних экзаменов университета по общеобразовательным предметам. Дату и время экзаменов абитуриенты могут выбрать самостоятельно из предложенных. На платное обучение принимаются по результатам собеседования.

В целом изменений немного, но лучше узнать о них уже сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов и лишних нервов. Как готовятся будущие абитуриенты к поступлению, мы узнали в средней школе с. Московское Костанайского района.

- Сейчас готовлюсь к итоговой аттестации, подготовка проходит в виде конспектов и заучиванию интересных фактов, которые могут понадобиться на экзамене, - рассказала ученица 11 класса Зарина АБЛАЕВА. - С выбором профессии еще не определилась, но больше всего внимание уделяю физике и математике. Я думаю, если выпускник выбирает страну, в которой будет продолжать свое обучение, то выбор падает на Россию, потому что, во-первых, она ближе к Казахстану, а во-вторых, у многих будет возможность уехать в Европу. Мне бы хотелось учиться в Санкт-Петербурге

- Я бы хотела поступить в вуз России или Чехии, на учителя, - поделилась ученица 11 класса Ангелина МАРЧЕНКО. - Ранее слышала от знакомых про Южно-Уральский государственный университет, а также насчет изменений правил приема в 2023 году. Ознакомилась с новыми правилами приема - стало намного удобнее для абитуриентов. Перспективы в Казахстане, возможно, есть, для кого как, но выпускники школ довольно часто выбирают Россию, Чехию, потому что там больше перспектив, легче найти работу по своей профессии и более развитые страны.

В 2023 году в приемных комиссиях российских вузов расширят штат сотрудников, а также будут привлекать волонтеры из числа студентов.

Автор статьи - студентка факультета журналистики ЮУрГУ