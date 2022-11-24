Новости

Крупную партию "синтетики" нашли у рудничанина в Костанае

24 ноября 2022, 11:09 |  Криминал

Мужчина лежал в подъезде многоквартирного дома в областном центре. Полицию 19 ноября вызвали соседи. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили парня в неадекватном состоянии.

 

- При проведении  досмотра в карманах у него обнаружено 35 свертков с порошком белого цвета и электронные весы, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В рюкзаке полицейские нашли еще один объемный сверток с таким же содержимым.

Экспертиза установила, что изъятые  вещества относятся к синтетическому аналогу А-PVP. Общий вес изъятых наркотиков 311 граммов, что относится к особо крупному размеру.

- При проведении  дальнейших мероприятий установлено, что молодой человек – житель города Рудного, - отметили в пресс-службе ведомства.  - В настоящее время  в рамках досудебного расследования,  проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых устанавливаются обстоятельства, где и когда  рудничанин приобрел столь большую партию синтетики.

В полиции отметили, что  с начала года  из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг - синтетических.