Мужчина лежал в подъезде многоквартирного дома в областном центре. Полицию 19 ноября вызвали соседи. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили парня в неадекватном состоянии.

- При проведении досмотра в карманах у него обнаружено 35 свертков с порошком белого цвета и электронные весы, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В рюкзаке полицейские нашли еще один объемный сверток с таким же содержимым.

Экспертиза установила, что изъятые вещества относятся к синтетическому аналогу А-PVP. Общий вес изъятых наркотиков 311 граммов, что относится к особо крупному размеру.

- При проведении дальнейших мероприятий установлено, что молодой человек – житель города Рудного, - отметили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время в рамках досудебного расследования, проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых устанавливаются обстоятельства, где и когда рудничанин приобрел столь большую партию синтетики.

В полиции отметили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг - синтетических.