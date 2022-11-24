Причиной стал конфликт с начальником управления, передает Informburo.kz.

Сотрудники ТОО "Казфосфат" 23 ноября вышли на акцию протеста. Они потребовали увольнения начальника управления по цифровой трансформации Олега Куликова из-за оскорбительных высказываний в адрес рабочих.

Инициативная группа собралась перед зданием предприятия в Таразе. На странице журналиста Нурадина Ракая в Facebook появилось видео с места событий. В описании к ролику сообщается, что на территории завода минеральных удобрений Казфосфат в Таразе проходит акция протеста сотрудников предприятия.

По словам рабочих, Олег Куликов назвал их "баранами". Больше 200 человек собрались на территории завода и требовали публичного извинения и увольнения Куликова, гражданина России.

Рабочие также подняли вопросы о повышении зарплат и выплат за вредность – её потребовали поднять на 30%. Они пожаловались на то, что им приходится покупать канцтовары и спецовку за свой счёт.

Одна из сотрудниц рассказала, что на руководящие должности в компании принимают чьих-то родственников и по знакомству.

На место прибыл аким Тараза Бахытжан Орынбеков. Он попросил рабочих запротоколировать все вопросы и обратиться в акимат в письменном виде.

В акимате Жамбылского района сообщили, что гражданин России, с которым у рабочих возник конфликт, извинился и был уволен.

"Также была организована рабочая группа по требованиям и предложениям рабочих, ведутся разъяснительные работы. Межнационального конфликта не было. Завод продолжает работу в штатном режиме", – говорится в сообщении районного акимата.

В акимате Жамбылской области сообщили, что на месте также присутствовали первый заместитель акима области Нуржан Календеров, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы, представители департамента полиции области, районный прокурор и аким.

"Перед собравшимися выступил прокурор района Марат Естаев, который рассказал о принимаемых руководством предприятия мерах, призвал соблюдать порядок. В дальнейшем Олег Куликов публично извинился перед работниками. Приказом работодателя он уволен по отрицательным мотивам. Работники публичное извинение восприняли положительно. Нарушений общественного порядка не было", – говорится в сообщении пресс-службы.

К вечеру обстановка на заводе стабильная, собравшиеся разошлись по рабочим местам.